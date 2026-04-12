「新たなシビックRS」が話題に！2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」で、ホンダは3台のコンセプトモデルを展示しました。その中の一台が「シビック e：HEV RS」です。「シビック」のハイブリッドモデルに待望の「RS」グレードが追加ということで大きな話題になりました。【画像】超カッコいい！ これが「新たなシビックRS」です！（30枚以上）現行のシビックは2021年に登場した11代目。「ホンダ アーキテクチャー