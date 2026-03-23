年収1,600万円で元営業部長だったSさん（67歳）は、定年退職後に悠々自適な老後をスタートさせました。しかし、わずか2年で毎月のカード支払いに困窮する事態に。現役時代に使っていた会社の「経費」が消滅し、年金の手取り額が想定外の「月25万円台」に激減したことが原因でした。高給取りゆえに老後破綻の危機に直面したSさんの事例をもとに、高所得世帯が陥る「4つの落とし穴」を1級FPの桐山昌也氏が解説します。

「看板」が消えて残ったのは、膨れ上がった生活水準

「今月も引き落とし額が、もらった年金を超えている。これじゃ支払いができない……」

かつて電子部品の専門商社で、営業部長として辣腕を振るったSさん（67歳）。スマートフォンの画面に届いた「カード利用代金のお知らせ」を二度見しました。

2年前に定年退職した際、Sさんは誰もが羨む「悠々自適な第二の人生」をスタートさせたはずでした。しかし今、現役時代のタフな印象には似合わず、指先は微かに震えています。

年収1,600万円。いわゆる「勝ち組」の代名詞だったSさんが、なぜわずか2年でここまで追い詰められたのか。そこには、高給取りゆえの「慢心」と、あまりに無防備な「金融リテラシーの欠如」が潜んでいました。

Sさんは、業界でも有名な敏腕営業マンでした。営業部長という役職、そして年間数百万円にのぼる「交際費」。平日は銀座での会食、週末は名門コースでのゴルフ。その支払いのほとんどは会社の経費であり、公私ともに「自分の財布を痛めない贅沢」が、長年当たり前の風景となっていました。

しかし、その華やかさの裏で、家計の実態は「ザル」そのものでした。

「夫は1,600万も稼いでいるのだから」と、家計を任された奥様も夫の収入にふさわしい生活を維持。百貨店の外商を使いこなし、交友関係もハイソサエティ。ママ友との観劇や高級ホテルでのランチは日常で、子供たちには独立してからも資金援助を継続。

Sさん自身、「これだけ稼いでいるんだから、貯蓄や投資なんてセコセコしたことは後でいい」と、忙しい生活のなかで資産形成は完全に後回しでした。

定年退職後、年金の振込額に驚愕

暗転したのは、定年退職後。

「現役時代あれだけ稼いでいたから、最低月40万は年金がもらえると思っていたのに……」

退職と同時に「魔法のカード（経費）」は消滅。さらに、初めて振り込まれた年金額を見て、Sさんは驚きます。

「実際にもらえた年金は、夫婦合わせても約30万円。さらに、手元に残る『振込額』は25万円台。年金にまで税金がかかるなんて……」

所得税や住民税、介護保険料などが天引きされ、実際の振込額が想像以上に低いという事実に直面したのです。

染み付いた高級志向の支出と、高額な住宅ローンの残り、そして想定外の「税・保険料負担」。

「稼ぐ力」に甘え、きちんとライフプランを立ててこなかったツケが、毎月のカード支払いに困窮するという残酷な現実としてSさんを襲っています。

高給取りが陥りがちな「4つの構造的な落とし穴」

Sさんの悲劇を「自業自得」と切り捨てるのは簡単ですが、実は高所得世帯には共通の「構造的な落とし穴」があります。

1. 手取りが「3割以下」に激減

現役時代：年収1,600万円＝額面・月収約133万円（手取り・約90万円）

定年後：年金受給額＝額面・月額約30万円（手取り・約25万円）

「毎月の手取りが一気に3割以下になる」という現実に直面します。高給サラリーマンであればあるほど、「収入の差」も厳しくなります。年収500万円だった人と比べて、生活水準を下げる苦痛（下方硬直性）も何倍も大きく、この急降下にブレーキをかけられずに破綻する人は少なくありません。

2. 公的年金の「上限」

「高い保険料を払ったから、年金も多い」というのは誤解です。厚生年金保険料には上限（標準報酬月額65万円）があるため、月収100万円の人も150万円の人も、将来もらえる年金額はほぼ同じ。国が保障する年金は、あくまで「標準的な生活」を支えるためのものであり、贅沢な生活を維持するためのものではないのです。

3. 「経費」という名の疑似年収の喪失

営業職などに多いのが、経費を自分の年収の一部と錯覚することです。年間数百万の経費を使っていた人は、退職した瞬間に「実質年収が数百万減った」のと同じ状態になります。これに気づかず、現役時代と同じ感覚で付き合いを続けようとすれば、資産は一瞬で溶けていきます。

4. ライフプランの欠如と「運用」への無関心

Sさんの最大の誤算は、「稼ぐ力」を「資産を守り増やす力」へと転換させなかったことにあります。現役時代から「NISA」などを活用し、複利の力を味方につける、あるいは夫婦で将来の収支を作成し、家計を適正サイズに整えておくことで、退職金も生活費の穴埋めではなく、老後を豊かにするための「黄金の原資」になっていたはずです。

プロフェッショナルの「引き際」をデザインせよ

「稼ぐ能力」と「資産を守る能力」は、まったく別のスキルです。Sさんも、自分自身の家計の収支や資産状態を直視することを怠っていました。さらに、年金制度のルールや資産運用などについて学ぼうとしなかったことも、今の苦境を招いています。

もし、あなたが今「自分は高給だから大丈夫」と思っているなら、今すぐ以下の4点から始めてください。

・「手取り額」をベースに、現在の家計の収支を把握する

・「ねんきん定期便」を元に、税引き後の「リアルな年金手取り」を算出する

・生涯のライフプラン（人生設計をお金の面で考えること）を通して、「必要なお金」と「使えるお金」を把握し、計画的に貯蓄・資産運用を行う

・これらを夫婦で学ぶ

華麗な現役時代を、惨めな老後で上書きしないためにも、ライフプランに向き合うべきでしょう。

桐山 昌也

株式会社ライトオブライフ

代表／1級ファイナンシャル・プランニング技能士