リーグ・アン 25/26の第27節 リヨンとモナコの試合が、3月22日23:00にグルパマ・スタジアムにて行われた。

リヨンはパベル・シュルツ（MF）、アフォンソ・モレイラ（FW）、コランタン・トリッソ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するモナコはフォラリン・バロガン（FW）、アレクサンドル・ゴロビン（MF）、マグネス・アクリウシェ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。42分に試合が動く。リヨンのエンドリッキ（FW）のアシストからパベル・シュルツ（MF）がゴールを決めてリヨンが先制。

ここで前半が終了。1-0とリヨンがリードしてハーフタイムを迎えた。

モナコは後半の頭から選手交代。アラジ・バンバ（MF）からママドゥ・クリバリ（MF）に交代した。

62分モナコが同点に追いつく。ジョーダン・テゼ（DF）のアシストからマグネス・アクリウシェ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

63分、モナコが選手交代を行う。アレクサンドル・ゴロビン（MF）からアンス・ファティ（FW）に交代した。

68分、リヨンが選手交代を行う。カリス・メラー（MF）からノア・ナーティ（MF）に交代した。

72分モナコが逆転。フォラリン・バロガン（FW）がPKを決めて1-2と逆転する。

74分、モナコが選手交代を行う。サイモン・アディングラ（FW）からクリスティアン・マウィッサ（DF）に交代した。

85分、モナコは同時に2人を交代。フォラリン・バロガン（FW）、マグネス・アクリウシェ（MF）に代わりマイカ・ビーレス（FW）、クレパン・ディアタ（MF）がピッチに入る。

85分、リヨンは同時に3人を交代。アフォンソ・モレイラ（FW）、オレル・マンガラ（MF）、ハンス・ハテブール（DF）に代わりマリック・フォファナ（FW）、タナー・テスマン（MF）、スティーブ・カンゴ（DF）がピッチに入る。

89分にリヨンのニコラス・タリアフィコ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

以降は試合は動かず、モナコが1-2で勝利した。

なお、モナコは39分にアレクサンドル・ゴロビン（MF）、53分にワウト・ファース（DF）、86分にクレパン・ディアタ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-23 01:10:33 更新