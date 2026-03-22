[3.22 J1百年構想リーグEAST第8節 鹿島 2-1 千葉 メルスタ]J1百年構想リーグEAST第8節が22日に行われ、首位 鹿島アントラーズ はホームで10位ジェフユナイテッド千葉に2-1で競り勝った。これで7連勝。千葉は連敗が3に伸びている。鹿島は受けに回る展開でゲームに入ったかと思われたが、一発で状況を変えた。前半4分、千葉の右CKを防いだ流れから自陣左サイドのMFエウベルがドリブルを開始。相手に追走されながら長い距離を運んでペナルティエリアに進入し、右足でゴール右に決めた。

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⚽️ゴール (3:29)

エウベル​​

鹿島アントラーズ vs ジェフユナイテッド千葉

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⚽️ゴール (69:05)

イサカ ゼイン​​

鹿島アントラーズ vs ジェフユナイテッド千葉

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⚽️ゴール (83:57)

植田 直通​​

鹿島アントラーズ vs ジェフユナイテッド千葉

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この得点シーンの動画をDAZN公式X(@DAZN_JPN)が試合中に投稿。「エウベル無双」「エウベルがエウベルしてる」「一人でサッカーやってるやん笑 凄すぎる」「変態ゴール」「えぐいって」などの声が上がり、大きな盛り上がりを見せた。エウベルは4試合ぶりのスタメン起用に応える今季初得点をマーク。鹿島は千葉の勢いを抑えてボール保持率で上回り、中央とサイドを巧みに使い分けてゴールへ迫っていく。しかし、追加点を奪えずにいると、後半25分に千葉が追いついた。左サイドのスローインからMF小林祐介がクロスを送り、今季初先発のDF関川郁万に触られてボールがファーへ。これを受けたMFイサカ・ゼインが右足でシュートを放つと、DF小川諒也に当たってゴール右に突き刺さり、今季初得点を挙げた。後半34分には鹿島がMF松村優太、千葉がFW松村拓実を投入。兄・優太と弟・拓実が同時にピッチに立ち、兄弟対決が実現した。そして鹿島が勝ち越したのは後半39分。左CKからキッカーのMF柴崎岳が右足でクロスを入れ、ニアのMF知念慶が頭でそらす。これをDF植田直通がヘディングで押し込み、今季2ゴール目を記録した。鹿島は千葉に反撃を許さず、2-1で逃げ切りに成功。昨季J1王者の貫禄を示し、7連勝を飾った。