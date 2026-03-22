第3試合、山梨学院の菰田が途中交代

第98回選抜高校野球大会は22日、大会4日目が行われ、第3試合で山梨学院と長崎日大が対戦した。5回、山梨学院の菰田陽生投手（3年）が守備の際に打者走者と接触し転倒。菰田は左手を痛めたのか治療を経て一度戻ってくるも、6回の守備から交代した。突然のアクシデントに甲子園は騒然となった。

プロ注目の“怪物”が苦悶の表情を浮かべた。5回の長崎日大の攻撃、2死一塁の場面で川鍋伶恩内野手（3年）が放った打球は三塁手へのゴロとなった。山梨学院の藤田蒼海内野手（3年）が捕球し一塁に送球するも、これが悪送球となり、捕球を試みた一塁手の菰田が川鍋と交錯。菰田は左手を抑えグラウンドに倒れこんだ。

山梨学院ベンチから選手が菰田のもとに駆け寄り、長崎日大ナインも心配そうに見守った。試合が中断したことで、菰田を含めた両チームの選手が一度ベンチに下がった。数分間の中断を経て、菰田は左手にファーストミットをはめて一塁の守備へ戻ったが、6回の守備から交代となった。

この試合、菰田は「2番・一塁」でスタメン出場。初回1死で迎えた第1打席、右腕・古賀友樹投手（3年）の初球を振り抜くと、打球は左翼席上段に飛び込んだ。甲子園初スイングで届けた一発は、今大会3本目の本塁打。投手としても注目されているが、この日は一塁手で出場していた。（Full-Count編集部）