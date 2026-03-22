テレビ朝日が誇る人気刑事ドラマシリーズの最新作「相棒 season24」が、最終回スペシャルを11日に放送した。最終回は、平均視聴率が世帯10.3％、個人5.9％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）となり、今回の新作も高い数字を維持したまま終了している。

すでに、一部マスコミの間では、続編となる「相棒 season25」の制作も内定していると報じられているが本当なのだろうか。

「テレ朝では、『相棒』と同じく長期シリーズ化していた沢口靖子さん主演の『科捜研の女』が、『シーズン24』で歴史に幕を下ろしました。『科捜研の女』は、現在継続中の連ドラで最多シリーズ記録を更新していた作品だったので、『相棒 season25』が放送されれば、単独で記録更新することになります。『科捜研の女』は徐々に視聴率を落としましたが、『相棒』はまだ数字が好調なので、テレ朝としても新シリーズを制作して記録更新したいところでしょう。主演の水谷豊さんもやる気のようですし、新シーズンが制作されることは間違いないと、テレビ関係者の間で言われています」（民放関係者）

また、ここ最近になってテレビ朝日では、長期シリーズ化していた人気ドラマが次々と終了したことも、「相棒」の続編を制作する理由になっているという。

「テレ朝では、『科捜研の女』だけでなく、『特捜9』、『緊急取調室』、『ドクターX～外科医・大門未知子～』など、人気ドラマシリーズが次々と終了しています。そんな中で、『相棒』は最後のとりでになっていて、簡単に局としてやめられない雰囲気があるそうです」（民放関係者）

そんな「相棒」シリーズだが、新作ドラマだけでなく劇場版の制作も計画しているらしいとの情報が出回っている。

「これまで『相棒』では、劇場版4作とスピンオフ作品などが上映され、どれもヒットしています。テレ朝としては、映画の興行収益で稼げる上に、何度もテレビで放送できるので劇場版の新作は作りたいでしょう。とはいえ、主演の水谷さんが73歳と高齢なこともあり、ドラマシリーズと劇場版を撮影することが体力的に厳しく新作映画は作られませんでした。ただ、現在は『相棒』のシリーズ誕生25周年を迎えているところで、スタッフも水谷さんもイケイケムードになっています。その流れで、劇場版の新作の話が出て、水谷さんも了承したといううわさです。早ければ、今年の年末には撮影に入るらしいという情報も出ています」（民放関係者）

続々と人気ドラマシリーズが終了する中で、存在感を放っている「相棒」。名実ともに、テレビ朝日を代表するドラマとして、今後も放送を続けていくようだ。