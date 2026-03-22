お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が22日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。所属事務所「タイタン」のタレントへの誹謗（ひぼう）中傷に言及した。

タイタンは18日に公式サイトで、所属タレントへの誹謗中傷について注意喚起するとともに、刑事告訴を含む法的措置の手続きを進めていると発表した。

太田は「タイタンの社長の立場を代弁することになるんですけど、うまく言えるかどうか分かんないですよ？」と前置きし、「うちのカミさん（太田光代社長）にとっては、全てのタレントは商品。それに誹謗中傷する、精神的なものを傷つけるのは営業妨害。表現の自由はもちろんある上で、それ以上だと事務所が判断したものに関しては、法的措置を取るということだと思います。それが違法であるかどうかは、司法の判断に任せるということだと思います」と説明。

「同時に僕がカミさんから言われたのは、“あなたもそうだからね”と。要するに“私達がこういう態度を取るってことは、あなたも気をつけなさい。誹謗中傷をしがちだから”と、強く釘を刺されております」と明かした。