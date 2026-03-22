俳優のマイケル・J・フォックスさん（64）が、2026年3月8日にインスタグラムを更新。俳優のクリストファー・ロイドさん（87）との2ショットを公開した。

「親友とビーチで食事した」

フォックスさんは、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズの主人公、マーティ・マクフライ役。ロイドさんは同作の「ドク」ことエメット・ブラウン博士役で、世界的に有名になった。

フォックスさんはインスタグラムで、「親友とビーチで食事した」と投稿。ロイドさんがフォックスさんの耳元に向かって何かを話しかけ、フォックスさんが笑顔で耳を傾けている2ショットを公開した。

「バック・トゥ・ザ・フューチャー」は1作目が1985年に公開され、2026年は41周年の年となる。フォックスさんは作中でおなじみのドクの口癖「Great Scott.（なんてこった）」を引用し、「クリスは88歳になる。すごいことだ」とつづった。

この投稿に、ロイドさんは「Man, that's heavy.（こりゃヘビーだ）」と、マーティの口癖を使ってコメントしている。