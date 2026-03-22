『葬送のフリーレン』人気キャラ投票に大反響 アウラ様の現在結果「ありえない…」「凄すぎ」
人気漫画『葬送のフリーレン』の第3回キャラクター人気投票が29日まで開催中で、現在の順位の一部が発表された。発表されたのは、前回2位だった断頭台のアウラは現在6位となっている。
【画像】ドヤ顔のアウラ様 『葬送のフリーレン』話題になった原作シーン
前回よりも現状順位を落としている人気キャラのアウラ様の結果にネット上では「…ありえない…」「アウラさま劣勢…」「出てないのに6位も凄すぎ」「アウラ人気すぎる 登場シーン殆どないのにここまで人気になったキャラって中々いなさそう」「流石に落ちるか…それでも6位とか大幅ダウンじゃないのが凄いアウラ」などの声が出ている。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、コミックスは累計3500万部を突破している。
なお、第2回キャラクター投票は、総投票数1268万8733票が集まり、第1位はヒンメル（得票数123万9533票）、2位は断頭台のアウラ（104万5369票）、第3位はフェルン（86万4863票）、第4位はユーベル（84万7205票）、第5位はフリーレン（81万6279票）、第6位はリーニエ（67万5744票）、第7位はシュタルク（58万7392票）、第8位は黄金郷のマハト（35万3780票）、第9位はソリテール（35万2524票）、10位はミミック（34万1347票）。
そして第11位は大陸魔法協会受付のお姉さん、第12位はデンケン、第13位はヴィアベル、第14位はゼーリエ、第15位はゼンゼ、第16位は終極の聖女トート、第17位は剣の里の里長、第18位は馬鹿みたいにでかいハンバーグ、第19位はラオフェン、第20位は荒くれ者たち。
21位は戦士ゴリラ、22位はレンゲ、23位は猫、24位はラヴィーネ、25位はザイン、26位はラント、27位はシャルフ、28位は買っちゃった骨、29位はフランメ、30位はカンネという結果だった。
【画像】ドヤ顔のアウラ様 『葬送のフリーレン』話題になった原作シーン
前回よりも現状順位を落としている人気キャラのアウラ様の結果にネット上では「…ありえない…」「アウラさま劣勢…」「出てないのに6位も凄すぎ」「アウラ人気すぎる 登場シーン殆どないのにここまで人気になったキャラって中々いなさそう」「流石に落ちるか…それでも6位とか大幅ダウンじゃないのが凄いアウラ」などの声が出ている。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、コミックスは累計3500万部を突破している。
なお、第2回キャラクター投票は、総投票数1268万8733票が集まり、第1位はヒンメル（得票数123万9533票）、2位は断頭台のアウラ（104万5369票）、第3位はフェルン（86万4863票）、第4位はユーベル（84万7205票）、第5位はフリーレン（81万6279票）、第6位はリーニエ（67万5744票）、第7位はシュタルク（58万7392票）、第8位は黄金郷のマハト（35万3780票）、第9位はソリテール（35万2524票）、10位はミミック（34万1347票）。
そして第11位は大陸魔法協会受付のお姉さん、第12位はデンケン、第13位はヴィアベル、第14位はゼーリエ、第15位はゼンゼ、第16位は終極の聖女トート、第17位は剣の里の里長、第18位は馬鹿みたいにでかいハンバーグ、第19位はラオフェン、第20位は荒くれ者たち。
21位は戦士ゴリラ、22位はレンゲ、23位は猫、24位はラヴィーネ、25位はザイン、26位はラント、27位はシャルフ、28位は買っちゃった骨、29位はフランメ、30位はカンネという結果だった。
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