限定グッズもテイクアウトも満喫！ YTE「名探偵コナン 大阪城本陣 SPECIAL SHOP」

記事ポイント 3月6日から8月31日まで限定開催です。描き下ろしビジュアルグッズが660円で登場します。ドリンク1杯に1個のチャーム付きです。 3月6日から8月31日まで限定開催です。描き下ろしビジュアルグッズが660円で登場します。ドリンク1杯に1個のチャーム付きです。

3月6日から、MIRAIZA大阪城1Fの大阪城本陣に「名探偵コナン」の限定SHOPが登場します。

戦国衣装の描き下ろしグッズに加え、テイクアウトフードもそろい、買い物も食べ歩きも楽しめる特別なショップです。

店内にはフォトスポットも用意されており、作品の世界観にひたりながら過ごせます。

YTE「名探偵コナン 大阪城本陣 SPECIAL SHOP」

販売期間：2026年3月6日〜8月31日実施店舗：MIRAIZA大阪城1F 大阪城本陣営業時間：フードコーナーは9：30〜17：30です。休業日：期間中なしです。

今回のショップは、イベントビジュアルを使った装飾が店内に広がり、「名探偵コナン」の世界観を身近に楽しめる空間です。

グッズ売り場とフードコーナーの両方に撮影を楽しめるスポットがあり、大阪城観光とあわせて立ち寄りやすいのも魅力になります。

戦国時代の衣装をまとった描き下ろしビジュアルを使った先行グッズと、ネオン中華飯店をテーマにしたフードがそろい、好きな楽しみ方を選べました。

グッズコーナーには今回のイベントビジュアルを使った装飾が施され、買い物の時間そのものが特別な体験になります。

キャラクターパネルも用意されており、記念の一枚を残したいファンにもぴったりです。

描き下ろしビジュアルを楽しめるグッズ

アクリルスタンドは660円です。ジオラマスタイルと腰掛けスタイルの2WAYで楽しめます。

戦国衣装の描き下ろしビジュアルを楽しめるアクリルスタンドは、飾り方を変えながら長く楽しめるアイテムです。

お部屋に飾るだけでなく、持ち歩いて写真と合わせたい人にもおすすめします。

ちょいでか缶バッジとアクリルキーホルダーは各660円で、手に取りやすい価格もうれしいポイントです。

アクリルキーホルダーはお土産にも選びやすく、気軽にイベント気分を持ち帰れます。

トレーディングアクリルプレートは880円で、付属のスタンドパーツを使って飾れる仕様です。

写真に写しこみながら楽しめるので、コレクションの広がりを感じられます。

御朱印帳やトレーディングミニ色紙もそろい、大阪城らしい和の雰囲気を感じながら選べました。

御朱印帳はスタンプブックとしても使えるため、旅の記録を残したい人にも向いています。

ネオン中華飯店モチーフのアイテム

Tシャツは全2種です。背面にキャラクターをデザインしています。

ネオン中華飯店アートを使ったTシャツは、日常でもイベント気分を楽しみやすいアイテムです。

カラー違いで選べるので、作品グッズをファッションに取り入れたい人にもおすすめです。

フードぬいぐるみポーチやダイカットステッカーは、かわいさを気軽に持ち歩けるグッズです。

角煮まんや桃まん、タピオカをモチーフにした遊び心があり、普段使いの小物にも選びたくなります。

テイクアウトで楽しむフードメニュー

豚角煮まんは1セット2個入りです。点心2種盛りは1個と2個の組み合わせです。

豚角煮まんは甘辛い角煮とバンズの甘みが重なる、満足感のあるメニューです。

もも饅頭とごま団子を組み合わせた点心2種盛りは、食べ歩きの合間にひと息つきたい時にも合います。

ドリンク各種は880円で、1杯ごとにアクリルストローチャームが1個付きました。

フードとあわせて選ぶと写真映えする組み合わせになり、ショップでの時間をより楽しくしてくれます。

グッズ選びとフードの両方を一度に楽しめるので、「名探偵コナン」の世界にしっかりひたりたい人におすすめです。

作品モチーフを日常で使えるアイテムから、食べ歩き向きのメニューまでそろっているのも魅力になります。

3月6日から8月31日まで大阪城本陣で楽しめるため、大阪城エリアのおでかけ先を探している時にもぴったりです。

YTE「名探偵コナン 大阪城本陣 SPECIAL SHOP」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「名探偵コナン 大阪城本陣 SPECIAL SHOP」はいつまで楽しめますか？

販売期間は2026年3月6日から8月31日までです。

Q. フードメニューにはどんな購入特典がありますか？

ドリンク各種には1杯ごとにアクリルストローチャームが1個付きます。

Q. テイクアウトフードで注目のメニューは何ですか？

豚角煮まんと点心2種盛りが登場し、どちらも食べ歩きとあわせて楽しみやすいメニューです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 限定グッズもテイクアウトも満喫！ YTE「名探偵コナン 大阪城本陣 SPECIAL SHOP」 appeared first on Dtimes.