「大相撲春場所・１４日目」（２１日、エディオンアリーナ大阪）

関脇霧島が１４場所ぶり３度目の優勝を決めた。大関安青錦の下手投げで２敗目を喫したが、３敗で追っていた琴勝峰が小結熱海富士に押し出され、同じく３敗の横綱豊昇龍も大関琴桜の外掛けに屈した。故障に苦しみ大関から陥落し、新たな師匠の下で成し遂げた復活優勝。特例（陥落場所で１０勝なら復帰）を用いない史上３例目の大関復帰への機運を一層高めた。霧島を下した安青錦は７勝目を挙げ、千秋楽に勝ち越しをかける。

豊昇龍が敗れた瞬間、霧島の表情が和らいだ。土俵下から照れくさそうに支度部屋に戻ると、笑顔で付け人を抱きしめた。「勝ったらもっと喜びたかったけど。優勝できて良かった」と、ほっとした様子だった。

完敗だった。左を差してすくうも安青錦の体を起こせず、逆に頭をつけて食い下がられた。「起こしたかったがつかまった」。揺さぶられてから下手投げで膝をついた。

ただ、２年半ぶり３度目の優勝が決まったことは事実。２２日は母エンフゲレルさんの５３歳の誕生日で「決めたかった」と喜んだ。「大関から下がって、また優勝したい、大関に戻りたい気持ちで稽古を重ねてきた」と、感慨を口にした。

２３年は２度の優勝、大関昇進を経験。しかし翌年春場所で首を痛め負け越し、夏場所は「頸椎（けいつい）症性神経根症」のため途中休場。わずか６場所で大関から陥落した。

「稽古で上がってきた」と自負するが、首痛で稽古を積めなかった。手首も痛めた。「体が動かなかった。全然楽しくなかった」と苦しんだ。

その時、師匠の音羽山親方（元横綱鶴竜）から「勝ちに行くんじゃなくて、勝負に行け」と助言された。霧島は「勝ちに行くと、相撲が小さくなる。勝負に行くと、勝ち負けを気にせずやれる。少し相撲が楽しくなってきた」と救われた。

故障が回復するにつれ成績は上昇。「早く大関に戻って横綱を目指したい」と話す一方、「大関に上がる前の気持ちを忘れて、今の通りにやりたい」と誓っていた。

過去の優勝を「どういう気持ちだったか覚えてない」と語った霧島。３度目の優勝は復活ではない。「まず明日の一番しっかりやる」。生まれ変わった姿で新たな歴史をつくる。

▼モンゴル出身Ｖ ２５年初場所の豊昇龍以来、１０４回目（１０人）。出身地別では１位北海道の１２０回に次ぐ２位。

▼音羽山部屋Ｖ 現師匠（元横綱鶴竜）が興してから初めて。

▼３度目の優勝 現役では大の里の５回に次ぎ、御嶽海と並ぶ２位。

◆霧島鉄力（きりしま・てつお 本名ビャンブチュルン・ハグワスレン）１９９６年４月２４日、モンゴル・ドルノド県出身。高校卒業後、陸奥部屋の後援者を通じてスカウトされて１９歳で来日。１５年夏場所で初土俵を踏み、１９年春場所で新十両。２０年初場所で新入幕。２３年春場所で初優勝。同年夏場所後の大関昇進と同時に霧馬山から改名。大関在位６場所も２４年夏場所で陥落した。優勝３回、敢闘賞４回、技能賞４回。１８６センチ、１４９キロ。血液型Ｏ。得意は左四つ、寄り、投げ。