ピン芸日本一決定戦「Ｒ−１グランプリ２０２６」の決勝戦が２１日、東京・台場のフジテレビで行われ、史上最多６１７１人のエントリーの中から今井らいぱち（３８）が第２４代の王者に輝き「ピン芸人・今井らいぱち、ここにありです！」と魂の叫びで喜びを表した。

ファーストステージは２番手で登場し、スペシャルドリームアドバイザー・財前に扮（ふん）したネタで６６９点の高得点。ファイナルステージはドンデコルテ・渡辺銀次、トンツカタン・お抹茶と対戦。審査員７人中５票を得て優勝を果たした。

直近の参加３大会連続で準決勝敗退。２年前に上京したが、会見では「去年８月に双子が誕生して、奥さんや身内から、今後の人生どうするの？と。Ｒ−１の決勝に行かなかったら大阪に帰るという約束をした」とあらためて背水の陣で臨んだ大会だった。

その上で「勝因はこの１年の逆境。やっぱり東京で活動して売れたいという気持ちが強かったので」と言葉に力を込めた今井。今後へ「このＲ−１から売れる未来しか想像していない。このＲ−１の良さを、出れば売れるんだということを証明したいで！」と熱く語った。