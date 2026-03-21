OCTPATHが本日3月21日に東京・Kanadevia Hallで開催した単独ライブ＜OCTPATH LIVE 2026 -PATH to Dream-＞のアンコールにて、4月15日発売の9thシングルより「Steppin’!!!」のミュージックビデオをサプライズ公開した。

「Steppin’!!!」のミュージックビデオは、楽曲のポジティブな気分の高まりやエネルギッシュなパワーを「無理に気張らなくたっていい！肩の力を抜いて今を楽しんじゃったらいいじゃん！」というコンセプトの中で、２つの世界線にいるOCTPATHを描いたもの。横断歩道のシーンでは、メインの白の衣装で世界を踊らせ楽しませるパワーを持つOCTPATHのクールなパフォーマンスやグルーブ感を、さらに、オフィスシーンでは別の世界線のOCTPATHが、「Steppin’!!!」が流れ出すと踊り出す世界に翻弄され、びっくり顔やあちゃーな顔、メンバー同士の普段のわちゃわちゃな感じの２つの世界線で、コロコロ変わるOCTPATHの表情とパフォーマンスとを見事に描いた作品となった。

さらに、アンコールでは同シングルのダブルAサイドとして収録される新曲「まっすぐなまま」が、4月末より放送スタートする連続ドラマ、MBSドラマフィル『ネタジョ』の主題歌に決定したことも発表された。

ドラマ『ネタジョ』は、お笑いブームに沸く現代を舞台に、熱狂的な漫才ファンの視点から描かれる“漫才解体新書”ドラマ。ドラマには、OCTPATHのメンバー太田駿静も出演する。

「まっすぐなまま」は、夢を追うすべての若者、そして、そのような経験をしてきた大人たちへ贈る、この季節にぴったりな耳馴染みのいいシティーポップで、ドラマの監督・制作チームと何度も打ち合わせを重ね『ネタジョ』のために書き下ろした1曲だ。4月15日のCD発売に先駆け、近日中に公開予定のドラマの予告編で主題歌「まっすぐなまま」の一部もいち早く聴くことができるとのこと。

そして、ライブの最後には、OCTPATHが約3年ぶりとなる全国ツアー＜OCTPATH 2nd JAPAN TOUR 2026 -Ice Cream-＞の開催も発表された。6月から始まるツアーは愛知を皮切りに大阪・福岡・埼玉と全4都市をまわる。チケット詳細はOCTPATH公式サイトにて。

■＜OCTPATH 2nd JAPAN TOUR -Ice Cream-＞

2026年6月6日(土)16:30開場 17:30開演 愛知・COMTEC PORTBASE

2026年7月3日(金)17:30開場 18:30開演 福岡・Zepp Fukuoka

2026年7月12日(日)16:30開場 17:30開演 大阪・Zepp Namba

2026年7月19日(日)17:30開場 18:30開演 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール チケット詳細はOCTPATH公式HPをご確認ください

https://octpath-official.com/news/detail/2184

■タイアップ情報

OCTPATH「Steppin’!!!」

日本テレビ『OCTPATH魂』テーマソング

https://www.ntv.co.jp/octpath-spirits/ OCTPATH「まっすぐなまま」

MBSドラマフィル『ネタジョ』主題歌

◾️9thシングル「Steppinʼ!!!」

2026年4月15日（水）発売

購入：https://OCTPATH.lnk.to/9thsingle_reserve ▲初回盤 ▲通常盤 ▲ファンクラブ限定盤 ・初回盤 (CD＋DVD) ￥2,200（税込）UMCK-7309

・通常盤 (CD only) ￥1,400（税込）UMCK-5799

※初回プレス分封⼊特典：トレーディングカード (集合3種＋ソロ24種 全27種のうちランダム1種)

・ファンクラブ限定盤 (CD＋Blu-ray＋PHOTOBOOK) ￥4,500（税込）PROS-5939

※ファンクラブ限定盤封⼊特典︓セルフィートレーディングカード（全8種のうちランダム1種）

※ファンクラブ限定盤は『OCTPATH OFFICIAL FANCLUB』会員様のみご予約対象となります。

※ファンクラブ限定盤の予約受付は2026年2月26日(木)23:59まで。受注受付終了。 ▼CD収録内容 ※3形態共通

M1 - Steppin’!!! (日本テレビ『OCTPATH魂』テーマソング)

M2 - まっすぐなまま（MBSドラマフィル『ネタジョ』主題歌）

M3 - Partymate（海帆プロデュース曲）

M4 - Steppin’!!! -instrumental-

M5 - まっすぐなまま -instrumental-

M6 - Partymate -instrumental- ▼Blu-ray / DVD収録内容

・Steppinʼ!!! Music Video / Steppinʼ!!! Dance Parformance Video / The making of Steppinʼ!!!」 ▼CDショップ特典決定

・タワーレコード - A4 クリアファイル(集合1種)

・HMV - A5 クリアファイル(集合1種)

・楽天ブックス - トレカ(全8種のうちランダム1枚）

・Amazon.co.jp - メガジャケ(240mm×240mm)

※ご購⼊いただいたバージョンのジャケット絵柄のメガジャケをお渡しいたします。

・セブンネットショッピング - アクリルチャーム(全8種のうちランダム1枚）

・その他EC / ⼀般店（UNIVERSAL MUSIC STORE含む） - ポストカード

※特典は先着順で数に限りがございます。ご予約・ご購⼊の際は店舗/EC サイトで特典の有無をご確認ください。

※店舗によっては取り扱いのない場合もあります。

※特典はお買い上げの際に商品と⼀緒にお渡しします。

※絵柄は後⽇解禁いたします。

◾️⽇本テレビ『OCTPATH魂』（読み：オクトパスピリッツ／通称：#オクスピ）

2026年2⽉26⽇（⽊）スタート 毎週⽊曜 深夜24:59〜25:29（全8回）

https://www.ntv.co.jp/octpath-spirits/ ▼CAST

OCTPATH（太⽥駿静、海帆、栗⽥航兵、古瀬直輝、⼩堀柊、⾼橋わたる、⻄島蓮汰、四⾕真佑） ▼STAFF

企画・プロデュース：植野浩之

演出：⼭⽥哲⽣

プロデューサー：前⽥直敬／室伏周平／⼩島康嗣／光畑広⼤

制作：島⽥総⼀郎

制作協⼒：サルベージ

製作著作：⽇本テレビ