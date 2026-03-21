【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表vsオーストラリア女子代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】振り向き様のスーパーゴール（実際の様子）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は3月21日、AFC女子アジアカップ2026の決勝で開催国のオーストラリア女子代表と対戦。日本時間18時にキックオフされた。

2大会ぶり3度目の優勝を目指すなでしこジャパンは、60,000人以上の観衆が集まる“完全アウェー”の環境でさすがに慎重な出足しに。しかし、この日は普段の右ウイングではなく左ウイングに入ったFW浜野まいかが、見事なゴラッソで先制点を挙げた。

17分、MF長谷川唯の横パスをやや戻りながら受けた浜野は、ペナルティーエリア手前からほとんどゴールを見ない状況で振り向き様に右足を振る。相手DF2人の間を抜けたシュートは、横っ飛びしたGKマッケンジー・アーノルドも届かず、美しい弾道を描いてファーのサイドネットに突き刺さった。

準決勝に続く2試合連続の今大会3ゴール目に浜野は歓喜し、長谷川らチームメイトたちと抱き合った。この振り向き様のゴラッソには、SNS上のファンも騒然。ファンからは「すごすぎ」「まいかさん覚醒」「またスーパーゴールや」「ワンステップであれ打てるの！」「鳥肌！」「まじスーパー」「すっごいシュート」「無回転気味だったな」「ワンステップとはキーパーも虚をつかれましたかね」「この位置からのゴールやばぁ！」「えぐいゴラッソやん」など称賛のコメントで溢れた。

なお、試合は前半35分時点で日本が1−0でリードしている。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）