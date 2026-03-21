Photo: junior

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

炙り料理をおうちで楽しみたいと思っても、ちょうどいい火力の道具って意外と無いですよね。一般的なライターだと火力も足りず、そもそも火を食材に近づけにくい。かといってカセットコンロタイプのバーナーだと強すぎる……。

そんな“ライター以上、バーナー未満”の火力を実現してくれたのが、「T Torch（ティートーチ）」でした。187gのミニマル＆コンパクトなデザインも使いやすく、アウトドアにも活躍できる製品でしたよ。

実際に炙り料理を試してみたので、参考にしてみてください。

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出しっぱなしでもいいミニマルデザイン

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こちらが火力と使い勝手を両立した「T Torch」。最近流行りのミニエアダスターのような外観です。サイズ的にはスマホと同じくらい。

写真ではテクスチャが伝わりにくいかもしれませんが、マットなアルミ合金ボディで洗練された印象。

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付属のスタンドを使えばより見せる収納もしやすかったです。工具感も少なく、キッチンやデスクに置いておきたくなる雰囲気でした。

Photo: junior

点火もかなりスムーズでスッと完全燃焼を表す鋭い青い炎が出現。最大1300℃の火力が手軽に使えるのが便利。

炙り料理のおかげで晩酌も楽しくなる

Photo: junior

今回は炙り料理を楽しんでみることにしました。筆者が持っているカセットガス（CB缶）のバーナーだと火力が強すぎて焦げてしまうことが多かった一方で、「T Torch」なら明太子も生感は残して香ばしく完成。

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こちらはアイスに砂糖をまぶして作ったクリームブリュレ風のスイーツ。大きな炎だとアイスまで溶けてしまいがちですが、「T Torch」ならほどよく炙れました。

Photo: junior

今回は食材の炙りを楽しみましたが、気軽に強火力が使えるのでDIYやバイク整備などの熱圧入や処理等にも使えそうだなと感じました。工夫次第で使える幅は広いかと。

キャンプでも活躍

Photo: junior

携帯用ケースも付属するのでキャンプなどのアウトドアにも便利。。

Image: Storagellc

今回は試せませんでしたが、焚き火やBBQの火起こしにも活躍できる火力はあります。デザインと実用性のバランスが取れた製品でしたので、気になった人はぜひ、商品ページから詳細をチェックしてみてください。

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Source: machi-ya

本記事制作にあたりStoragellcより製品貸与を受けております。