「日本が優勝しそうだ。羨ましい」女子アジア杯ファイナル、韓国ファンも“日豪”決戦に興味！「これは分からないな」「オーストラリアが軽く勝つ」
オーストラリアで開催中の女子アジアカップで、現地３月21日に決勝戦が行なわれる。日本とホスト国の豪州が対戦する。
この一戦を、準決勝で日本に敗れた韓国のメディアも速報するようだ。ポータルサイト『NAVER』では、早くも現地ファンの声が寄せられている。
「日本の勝利の可能性を予想すると、日本２−１オーストラリア」
「日本の勝利」
「日本が優勝しそうだ。羨ましい。アジア最強の日本サッカー」
「日本がんばれー」
「日本が勝つだろう。オーストラリアはホームの利があるにもかかわらず、韓国と辛うじて引き分けた。日本は一段階上だ」
「技術と組織力では日本が最高。それとも一発逆転を狙えるオーストラリアか...。客観的に見れば日本だが、オーストラリアが開催国だからどうなるか分からない」
「これは分からないな」
「オーストラリアは日本より上手い。軽く勝つ」
「オーストラリアは必ず優勝しなければならない」
果たして、栄冠を掴むのはどちらか。試合は日本時間で18時にキックオフ予定だ。なでしこジャパンのスタメンとサブは以下のとおり。
【スターティングメンバー】
１ 山下杏也加（GK）
４ 熊谷紗希
５ 高橋はな
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
９ 植木理子
10 長野風花
13 北川ひかる
14 長谷川唯（C）
15 藤野あおば
17 浜野まいか
【サブメンバー】
2 清水梨紗
3 南萌華
8 清家貴子
11 田中美南
12 平尾知佳(GK)
16 山本柚月
18 林穂之香
19 谷川萌々子
20 松窪真心
21 守屋都弥
23 大熊茜(GK)
24 成宮唯
25 千葉玲海菜
26 土方麻椰
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
この一戦を、準決勝で日本に敗れた韓国のメディアも速報するようだ。ポータルサイト『NAVER』では、早くも現地ファンの声が寄せられている。
「日本の勝利の可能性を予想すると、日本２−１オーストラリア」
「日本の勝利」
「日本が優勝しそうだ。羨ましい。アジア最強の日本サッカー」
「日本がんばれー」
「日本が勝つだろう。オーストラリアはホームの利があるにもかかわらず、韓国と辛うじて引き分けた。日本は一段階上だ」
「技術と組織力では日本が最高。それとも一発逆転を狙えるオーストラリアか...。客観的に見れば日本だが、オーストラリアが開催国だからどうなるか分からない」
「これは分からないな」
「オーストラリアは日本より上手い。軽く勝つ」
「オーストラリアは必ず優勝しなければならない」
【スターティングメンバー】
１ 山下杏也加（GK）
４ 熊谷紗希
５ 高橋はな
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
９ 植木理子
10 長野風花
13 北川ひかる
14 長谷川唯（C）
15 藤野あおば
17 浜野まいか
【サブメンバー】
2 清水梨紗
3 南萌華
8 清家貴子
11 田中美南
12 平尾知佳(GK)
16 山本柚月
18 林穂之香
19 谷川萌々子
20 松窪真心
21 守屋都弥
23 大熊茜(GK)
24 成宮唯
25 千葉玲海菜
26 土方麻椰
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー