『DIGIMON BEATBREAK』第23話「奪うための力」あらすじ＆先行カット公開！
10月5日（日）より放送中のTV アニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」。放送に先駆け、第23話のあらすじと先行場面カットが公開。
1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。
手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく 友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。
アニメは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』を皮切りに TVシリーズを全9作・映画全11タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。
そして2年ぶりの新作となるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』が放送となる。
第23話のあらすじはこちら。
＜第23話「奪うための力」あらすじ＞
コールドハートされた人々を救出するため、コロシアムにむかうトモロウたち。クレイは自身の野望を叶えるため、着々と準備を進めていた。怪しい光に包まれるプロガノモンにキョウとムラサメモンは立ち向かっていく……。
＞＞＞第23話の先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
そして、全世界のデジモンファンに向けて、オンラインイベント『DIGIMON CON 2026』をYouTube「デジモン公式チャンネル」にて配信。アニメ、カード、ゲーム、グッズなどの最新情報盛りだくさんだ。TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』からは、潘めぐみ（ゲッコーモン役）、田村睦心（プリスティモン役）、久野美咲（キロプモン役）、濱野大輝（ムラサメモン役）が出演するキャストクロストークをお届け。お見逃しなく。
（C）本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション
1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。
手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく 友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。
アニメは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』を皮切りに TVシリーズを全9作・映画全11タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。
そして2年ぶりの新作となるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』が放送となる。
＜第23話「奪うための力」あらすじ＞
コールドハートされた人々を救出するため、コロシアムにむかうトモロウたち。クレイは自身の野望を叶えるため、着々と準備を進めていた。怪しい光に包まれるプロガノモンにキョウとムラサメモンは立ち向かっていく……。
＞＞＞第23話の先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
そして、全世界のデジモンファンに向けて、オンラインイベント『DIGIMON CON 2026』をYouTube「デジモン公式チャンネル」にて配信。アニメ、カード、ゲーム、グッズなどの最新情報盛りだくさんだ。TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』からは、潘めぐみ（ゲッコーモン役）、田村睦心（プリスティモン役）、久野美咲（キロプモン役）、濱野大輝（ムラサメモン役）が出演するキャストクロストークをお届け。お見逃しなく。
（C）本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション
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