【創彩フェス5th】 開催期間：3月21日～3月22日10時～18時 会場：KOTOBUKIYA-Hall （東京都立川市緑町4-5 壽屋ビル 3F） 入場料：無料

コトブキヤは、3月21日より開催しているイベント「創彩フェス5th」にて、プラモデル「薬師寺 久遠【チャイナコスチューム】」の原型などを展示している。

今回イベント会場では、美少女プラモデル「創彩少女庭園」より様々な商品が展示されており、セクシーなチャイナ衣装を纏った「薬師寺 久遠【チャイナコスチューム】」の原型のほか、「薬師寺 久遠【チャイナコスチューム】」を魅力的に演出するパーツセット「アフタースクール 久遠の役者小物セット2」の原型を初展示している。

またパネル展示では、メイド衣装がキュートな「佐伯リツカ【学園祭メイドコスチューム】」や、サバゲーを楽しんでいる様子の「結城 まどか【サバゲーコスチューム】」「小鳥遊 暦【サバゲーコスチューム】」の商品化決定を発表しているほか、「無限邂逅メガロマリア」より、主人公「篝火 真里亞」の戦闘服姿「篝火 真里亞【戦闘装束】」のパッケージイラストも初公開している。

「薬師寺 久遠【チャイナコスチューム】」

「アフタースクール 久遠の役者小物セット2」

パネル展示

「篝火 真里亞【戦闘装束】」パッケージイラスト

(C) KOTOBUKIYA