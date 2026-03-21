フィリピンのセブ島でジンベエザメと泳ぐ感動体験！ 大迫力の海と絶景カワサン滝で童心に返り、大自然を満喫してきた

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『夜語トバリ（28）「ジンベエザメと泳ぎに行くぞ！」【A.I.VOICE旅行】』というニコライ・ボルコフさんの動画です。

野生のジンベエザメと泳ぎたいと、投稿者のニコライ・ボルコフさんが訪れたのはフィリピンのセブ島。3歳から8歳までお父様のお仕事の関係でフィリピンに住んでいたこともあるのだそうです。

ホテルに荷物を置いてやってきたのがアラヤセンターセブというショッピングモール。東京ドーム5個分と広大な観光スポットです。

フィリピンは手工芸が盛んで様々な細工物がありました。ファッションも盛んでお店が沢山あり、ユニクロもあったとのこと。円安の今でも物価が日本の半分くらいなので、買い物目当てで来る人も多いそうです。

晩ご飯はフィリピンのファーストフード店のジョリビーで。

頼んだのはジョリビーの人気メニューが揃った欲張りセット。お値段は日本円で400円ほど。ちなみにフィリピンの主食はお米で、日本人より何でもお米を合わせるのでマクドナルドやケンタッキーのセットにもついてくるほどだとか。そして右上のスパゲッティはバナナケチャップが使われたフィリピーノ・スパゲッティで、これまたマクドナルドやケンタッキーでついてくるとのこと。

次の日。3時起きで向かったジンベイザメのツアーは朝6時着でも111番目という人気ぶり。

ジンベイザメは野生ですが、毎朝地元の漁師さんがエサを撒くのでそれ目当てに来るとのこと。食べたら沖に帰ってしまうので、朝に来る必要があるのですね。ジンベエザメが来る確率は100％ですが、小さな1匹しか来ない日もあれば、20匹の群れが来る日もあるそうです。

後ろの順番になったのでいたのは中くらいのサイズ1匹でしたが、近くで泳ぐのは大迫力だったとコライ・ボルコフさん。

どれくらい近いかというと、画像のような距離感です。

触れるのは禁止されているのですが、ターンの時に尾びれがよく当たるのだそう。

ジンベイザメと泳いだ後は、車で1時間のカワサン滝へやって来ました。世界の美しい滝100選に選ばれているカワサン滝は、上流からメインの滝まで下るキャニオニングツアーが有名です。

まずはジップラインというもので上流へ向かいます。自分のハーネスではなくまとった布を吊り下げるので、ずり落ちそうでものすごく怖いそうです。絶景を100％楽しむことができないほどでした。

上流に到着し、渓流下りがスタート。ガイドさんに引っ張られながらプカプカ浮いて川を下ります。

時には自分で泳いだり、岩場を渡ったりしつつ下っていき飛び込みスポットへ。

岩場を利用した天然のウォータースライダーも童心に返って楽しみました。これらを楽しめる方が怖いということは、ジップラインは本当にスリル満点なのですね。

そうしてカワサン滝へ到達。すごくオススメのツアーですが、筋肉痛が3日ほど抜けなかったそうです。

3日目は朝早い飛行機で帰り、1人2万9800円で楽しんだフィリピン旅行は終了。駆け足でしたが満喫できたとニコライ・ボルコフさん。本当に安く行けるので、手軽に海外に行ってみたい人にはフィリピンはオススメとのこと。フィリピン料理は味付けが日本人の舌に合うのもオススメポイントだそうです。

2泊3日の旅程の詳細に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。ジンベイザメのスケール感やジップラインの迫力は動画の方が伝わってきますし、食レポもフィリピンの食文化などに触れられていて興味深いです。

視聴者のコメント