「最高傑作じゃないか？」３月に日本と対戦するイングランド代表が新ユニホームを発表！「芸術作品だ」「ここ最近で一番素敵なデザイン」など好評！
イングランドサッカー協会（FA）とサプライヤーのナイキ社は現地３月20日、イングランド代表が着用する新ユニホームを発表した。
ホームユニホームは伝統の白をベースとし、特徴的な模様があしらわれ、赤、白、紺で構成された襟や袖口も目を引く。一方のアウェーユニホームは赤を基調としたシンプルなデザインを採用し、胸元の中央にイングランド代表のエンブレムを大胆に配置している。
この新ユニホームがFAの公式SNSでも公開されると、ファンからは「ここ最近で一番素敵なデザインだ」「アウェーユニはヴィンテージ感がある」「芸術作品だ」「全部欲しい」「最高傑作じゃないか？」「最高にイケてる」「襟がいいね」「素晴らしいキット」といった声が上がっている。
イングランドは３月のインターナショナルマッチウイークで、27日にウルグアイ、31日に日本と国際親善試合を実施する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！（Part１）
ホームユニホームは伝統の白をベースとし、特徴的な模様があしらわれ、赤、白、紺で構成された襟や袖口も目を引く。一方のアウェーユニホームは赤を基調としたシンプルなデザインを採用し、胸元の中央にイングランド代表のエンブレムを大胆に配置している。
この新ユニホームがFAの公式SNSでも公開されると、ファンからは「ここ最近で一番素敵なデザインだ」「アウェーユニはヴィンテージ感がある」「芸術作品だ」「全部欲しい」「最高傑作じゃないか？」「最高にイケてる」「襟がいいね」「素晴らしいキット」といった声が上がっている。
イングランドは３月のインターナショナルマッチウイークで、27日にウルグアイ、31日に日本と国際親善試合を実施する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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