「#筋トレ の成果が…」松丸亮吾、鍛え上げた“肉体美”披露に反響「ムキムキでかっこいい」「成果かなり出てる」
謎解きクリエイターの松丸亮吾（30）が17日、自身のインスタグラムを更新。鍛え上げた肉体美を披露した。
【写真】「無料で公開していいレベルじゃない」鍛え上げた“肉体美”を披露した松丸亮吾
松丸は「コツコツ続けている #筋トレ の成果が出てきてる気がする」とつづり、鏡越しに撮影した上半身裸の自撮りショットをアップ。引き締まった腹筋や胸筋が際立つ姿を披露した。無駄のない筋肉が印象的で、日々のトレーニングの成果がうかがえる内容となっている。
コメント欄には「ムキムキでかっこいい」「成果かなり出てる！」「継続は力なりだね」「どんどん松丸くんがマッチョになっていく」「イケメンでマッチョで頭良い完璧過ぎます松丸さん」「松丸くんはどんな時でも努力しますよね」「これは無料で公開していいレベルじゃないです」などの声が寄せられている。
【写真】「無料で公開していいレベルじゃない」鍛え上げた“肉体美”を披露した松丸亮吾
松丸は「コツコツ続けている #筋トレ の成果が出てきてる気がする」とつづり、鏡越しに撮影した上半身裸の自撮りショットをアップ。引き締まった腹筋や胸筋が際立つ姿を披露した。無駄のない筋肉が印象的で、日々のトレーニングの成果がうかがえる内容となっている。
コメント欄には「ムキムキでかっこいい」「成果かなり出てる！」「継続は力なりだね」「どんどん松丸くんがマッチョになっていく」「イケメンでマッチョで頭良い完璧過ぎます松丸さん」「松丸くんはどんな時でも努力しますよね」「これは無料で公開していいレベルじゃないです」などの声が寄せられている。