この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「足が３本しかないカニが脱皮した結果…！！」と題した動画を公開しました。動画では、足が3本しかなかったサワガニの「ミサワくん」が脱皮に成功し、驚異的な再生能力で五体満足な姿を取り戻す様子が紹介されています。

朝、投稿者が水槽を確認すると、そこには脱皮を終えたミサワくんの姿がありました。深夜の間に脱皮が行われたようで、決定的瞬間こそカメラの容量不足で逃したものの、ミサワくんは無事に生存しています。特筆すべきは、その体の変化です。保護当時はハサミを含めても足が3本しかなかったミサワくんですが、脱皮後の体を確認すると、なんとハサミ2本と歩脚8本、合計10本の足が全て揃っていました。まだ殻が柔らかく半透明な状態ながらも、失われていた部位が見事に再生しています。

投稿者は、抜け殻となった「旧ミサワくん」と、新しく生まれ変わったミサワくんを比較しながら観察します。カニは脱皮した直後に自分の抜け殻を食べることがあり、今回の抜け殻も腹部の一部が既になくなっていました。そして、完全に再生した足を見て「ヤザワくんに進化した」とユーモアを交えて喜びを表現します。本来のサワガニの姿を取り戻し、以前よりも素早く動けるようになったミサワくん。小さな体で成し遂げた生命の神秘に、投稿者は改めて感嘆の声を漏らしていました。

YouTubeの動画内容

00:00

ミサワくん脱皮成功！足3本からの奇跡
01:07

ハサミも足も完全復活？驚きの再生能力
03:15

抜け殻を観察してわかった脱皮のメカニズム
07:42

足8本で「ヤザワくん」に改名！？
08:33

色も変わり素早さもアップした新生ミサワくん

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