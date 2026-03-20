Conton Candyが、メジャーデビュー後初となるフルアルバム『すっぴん』を5月20日(水)にリリースすることが決定した。

アルバムタイトル『すっぴん』には、今の彼女たちのありのまま、等身大のConton Candyの飾らない姿を見せたいという思いが込められている。

本作には全14曲を収録。現在放送中のTVアニメ『メダリスト』第2期のエンディング主題歌として書き下ろされた「Rookies」をはじめ、メジャーデビュー以降に発表された楽曲の中から6曲を収録する。そのうち5曲がタイアップ楽曲と、彼女たちの勢いを感じさせる内容となっている。残る8曲は本作のために新たに制作された楽曲で、詳細は今後順次公開される。

あわせて公開されたジャケットアートワークは、フォトグラファー・染谷かおりが撮影を担当。タイトル『すっぴん』を想起させるような、メンバーの自然体で柔らかな佇まいが印象的なビジュアルとなった。スタイリングはメンバー自身によるセルフプロデュースだ。

▲『すっぴん』初回生産限定盤

▲『すっぴん』通常盤

さらに、初回生産限定盤にはオリジナルグッズも封入される。このアルバムのために新たにデザインされたラバーバンドやフェイスタオルという、ライブを軸に活動を続けてきた彼女たちらしい特典となった。

Conton Candyは5月から全国8都市8公演を巡るワンマンツアー＜Conton Candy ONEMAN TOUR 2026 “すっぴん”＞を開催。ツアーファイナルは東京・Zepp Shinjukuにて行われる。

■Major 1st Full Album 『すっぴん』

2026年5月20日(水)発売

CD予約：https://ContonCandy.lnk.to/SUPPIN ■初回生産限定盤

品番：SRCL-13677/13678

価格：6,900円（税込）

オリジナルBOX仕様

『すっぴん』オリジナルグッズ（“SUPPIN” Rubber Band, “SUPPIN” Face Towel）付き ■通常盤

品番：SRCL-13679

価格：3,300円（税込）

ジュエルケース仕様 【収録楽曲】 ※収録順不同

「普通」：2025年1月クールTVアニメ「SAKAMOTO DAYS」 エンディング・テーマ

「恋」：ソニー銀行Web CM「バイト代振り込み編」 CMソング

「ライブハウス！」

「スノウドロップ」：2025年7月クール TVアニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」 オープニング・テーマ

「Touring」：2025年10月クール TVアニメ「終末ツーリング」 オープニング・テーマ

「Rookies」：2026年1月クール TVアニメ『メダリスト』第2期 エンディング主題歌

ほか新曲8曲を含む全14曲 【店舗購入特典】

・Conton Candy応援店：クリア歌詞カード（3種よりランダム1種）

・楽天ブックス：クリアファイル

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・セブンネットショッピング：マルチショルダーバッグ（Conton Candyロゴ）

※Conton Candy応援店対象店舗、各特典絵柄は追って公開予定となります。

※Conton Candy応援店特典内容は変更となる可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

◾️＜Conton Candy ONEMAN TOUR 2026 “すっぴん”＞ 2026年

5月31日（日）北海道・札幌SPiCE

6月6日（土）香川・高松DIME

6月7日（日）福岡・INSA

6月13日（土）宮城・仙台MACANA

6月14日（日）新潟・GOLDEN PIGS BLACK

6月20日（土）愛知・名古屋CLUB QUATTRO

7月4日（土）大阪・梅田CLUB QUATTRO

7月12日（日） 東京・Zepp Shinjuku ▼イープラス3次プレオーダー受付中

https://eplus.jp/contoncandy/