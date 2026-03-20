第98回選抜高校野球大会

日本高野連は21日に行われる第98回選抜高校野球大会（甲子園）第3日は当日券を発売する予定であると20日、公式Xで発表した。第2日のこの日は前日に前売券が完売し、当日券の発売がなかっただけに、高校野球ファンにとっては朗報となった。

第3日が行われる21日は3連休の中日。第1試合に地元・東洋大姫路（兵庫）が登場する。しかも相手は2003年準々決勝で伝説の延長15回引き分け再試合を戦った花咲徳栄（埼玉）。今も高校野球ファンの語り草となっている名勝負を繰り広げた両校が再戦する。さらに第2試合は高知農（高知）―日本文理（新潟）、第3試合は北照（北海道）―専大松戸（千葉）が行われる。

日本高野連公式Xは20日午後4時5分に更新した投稿で「第98回選抜大会 当日券のお知らせ 明日3月21日(土) 大会第3日目は、当日券を発売する予定です」とアナウンス。「詳細は公式サイトをご確認ください」と呼びかけている。

前年優勝校の横浜（神奈川）、智弁学園（奈良）、花巻東（岩手）など実力校が揃った第2日は前日19日、午後5時57分に「第98回選抜大会 入場券完売のお知らせ」を発表。「マジかよ！土日祝でもセンバツの1回戦でチケット完売した事あったかな」「ホンマになんでや」「祝日とはいえ1回戦の日に完売はすごい」と驚きの声が上がっていたが、一転して朗報となった。



（THE ANSWER編集部）