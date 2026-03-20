新アウェーユニホームがリリース

日本サッカー協会（JFA）とアディダスジャパンは20日、サッカー日本代表の2026アウェーユニホームを発表した。過去のデザインとは一線を画す、斬新な1着がネット上で話題に。ファンから反響が寄せられている。

アウェーユニホームのコンセプトは「COLORS」で、一人ひとり異なる個性を持った選手たちが集まり、チームとして一つの方向を目指す姿を、11色のストライプスによって表現。ホームユニホームのコンセプトである「HORIZON（水平線）」とも呼応している。

デザイン面では、オフホワイトを基調としたボディに、日本のサッカーファミリーを象徴する赤が中央に、左右にカラフルな線が配置された。日本代表エンブレムは史上初となるモノクロ仕様を採用している。

X上では「やば、めっちゃ欲しい」「ドイツ代表の雰囲気が強いがかっこいい」「今までのアウェイで一番カッコいいかも」「海外でめっちゃ人気でそう」「なんか野球っぽさもただよう」「賛否両論ありそうだけど、タウンユース向きでいい」などの声が並んだ。

新アウェーユニホームは今後、サッカー日本代表が臨む国際試合において着用される。



（THE ANSWER編集部）