¤³¤ì²¿¤À¤È»×¤¦¡©¡Ö1000±ß¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¹¤®¤À¤è¡Ä¡ª¡×ÉÔ»×µÄ¤Ê·Á¤ÎÏÃÂê¤Î100¶Ñ²ÈÅÅ¾®Êª
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¿²¤Ê¤¬¤é´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¤¥ä¥Û¥ó¡ã¥Û¥ï¥¤¥È¡ä
²Á³Ê¡§¡ï1,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¤¥ä¥Û¥ó½¼ÅÅ»þ´Ö¡ÊÌó¡Ë¡§1.5»þ´Ö
¥±¡¼¥¹½¼ÅÅ»þ´Ö¡ÊÌó¡Ë¡§2»þ´Ö
Ï¢Â³ºÆÀ¸»þ´Ö¡ÊÌó¡Ë¡§5»þ´Ö¡Ê½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤ò2²ó»ÈÍÑ¤ÇºÇÂçÌó12»þ´Ö¡Ë
½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¡§USB Type-C
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
JAN¥³¡¼¥É¡§4580393830515
¤¢¤Î¡Ö¿²¥Û¥ó¡×¤¬1,000±ß¡ª¡©¥À¥¤¥½¡¼¤Î½¢¿²ÍÑ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬À¨¤¤¡ª
¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤â¼êº¢¤Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ïÎà¤â¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ø¿²¤Ê¤¬¤é´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¤¥ä¥Û¥ó¡ã¥Û¥ï¥¤¥È¡ä¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¡£
²Á³Ê¤Ï1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅµ¤¾®ÊªÇä¤ê¾ì¤ËÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ»×µÄ¤ÊÊ¿¤¿¤¤·Á¾õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤Þ¤ë¤ÇÆ¦¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤·Á¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¤³¤Á¤é¡¢¿²¤Ê¤¬¤é»È¤¨¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
¹«¤Ç¤â¡Ö¿²¥Û¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿²¤Ê¤¬¤é»È¤¨¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤³¤Î²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥±¡¼¥¹¤Î½¼ÅÅ»þ´Ö¤ÏÌó2»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢USB Type-CÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÏÊÌÇä¤Ç¤¹¡£
½¼ÅÅ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤ÈLED¥é¥ó¥×¤¬ÀÖ¤¯ÅÀÌÇ¤·¡¢½¼ÅÅ¤¬´°Î»¤¹¤ë¤ÈÀÖ¤«¤éÀÄ¤ËÊÑ¤ï¤ê¾ÃÅô¤·¤Þ¤¹¡£
½¼ÅÅ¤¬½ª¤ï¤êÁáÂ®¼è¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬¡Ä¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¾®¤µ¤¯ÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥±¡¼¥¹¤«¤é½Ð¤¹ºÝ¤Ë¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥³¥Ä¤òÄÏ¤á¤ì¤Ð´·¤ì¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼è¤ê½Ð¤¹Çï»Ò¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½¢¿²»þ¤Î²÷Å¬¤µ¤ÏÃÊ°ã¤¤¡ª¿²ÊÖ¤ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¼ª¤¬ÄË¤¯¤Ê¤¤¡ý
½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤«¤éº¸±¦¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢ÀÜÂ³Ã¼Ëö¤ÎBluetoothÀßÄê²èÌÌ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹°ìÍ÷¤«¤é¡ÖFS-TWSCBDS01¡×¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¾ðÊó¤Ïµ²±¤µ¤ì¡¢ÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼¡²ó¤«¤é¼«Æ°Åª¤Ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤«¤é¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¼«Æ°Åª¤ËÅÅ¸»¤¬ON¤Ë¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°Åª¤ËÅÅ¸»¤¬OFF¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥±¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤ËÅÅ¸»¤ÎON¡¿OFF¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¿µ¡Ç½¥Ü¥¿¥ó¤ò3ÉÃÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÅ¸»¤¬ON¤Ë¡¢»ÈÍÑÃæ¤ËÂ¿µ¡Ç½¥Ü¥¿¥ó¤ò5ÉÃÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÅ¸»¤¬OFF¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
ÁáÂ®»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¼ª¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤¯¤ë°ÌÃÖ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò¸í¤Ã¤Æ¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢½¢¿²»þ¤Î²÷Å¬¤µ¤ÏÂ¾¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª½Ð¤ÃÄ¥¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿²ÊÖ¤ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¼ª¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²»¼Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤à¤·¤í¥¯¥ê¥¢¤Ç¡¢¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¤·¤¿·Ú¤¤´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼ÀßÄê¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿¾¯¹¥¤ß¤Î²»¼Á¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²»¤ËÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´¤¯ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿²¤Ê¤¬¤é²÷Å¬¤Ë²»³Ú¤òÄ°¤±¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤«¤®¤ê¡ª
¿²¤Ê¤¬¤éÆ°²è»ëÄ°¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¾Ú½ñ¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ°Â¿´¡ª
¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¹âÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¿²¤Ê¤¬¤é´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¤¥ä¥Û¥ó¡ã¥Û¥ï¥¤¥È¡ä¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1,000±ß¤Ç¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÇã¤¨¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2026Ç¯3·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£