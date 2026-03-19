送別会の仕切り抜群で「デキる男」と女子に注目される幹事９パターン
送別会の幹事は面倒な役回りですが、仕事に通じるエッセンスが詰まっているだけに、ソツなくこなすと「デキる男」という称号を得るチャンスにつながるかもしれません。そこで今回は、20代から30代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「送別会の仕切り抜群で『デキる男』と女子に注目される幹事」をご紹介いたします。
【１】２次会用のお店も押さえておき、皆を従えて速やかに移動する
「『送別会のあとのことまで考えていたの！』と思ってちょっと感動しました」（20代女性）というように、「次」の移動先までピックアップしておくと、万全かもしれません。会場の近所に目ぼしいお店がないか調べ、場合によっては予約を入れておきましょう。
【２】集金でまごつかず、スムーズに会計を済ませる
「お酒を飲んだあとはややこしくなりがち…ここをまとめるとカッコいいですよね」（20代女性）というように、「支払い」もデキる男の腕の見せ所の一つです。業務の合間に集金する、会社のカードで払うなど、送別会の前に根回ししておきたいところです。
【３】「送り出される人」と縁が深い人から花束贈呈を行ってもらう
「迷惑をかけた最初の上司から花を渡されて泣きました」（20代女性）というように、誰から花を渡すかというのは、会場の空気を左右する大切な問題でしょう。人選はもちろん、門出の意味を持つ「スイートピー」をチョイスするなど、花言葉にも配慮すると喜ばれそうです。
【４】送別会がグダグダにならないよう、タイムテーブルに従って進行する
「場を崩さないように司会をしている様子をみて偉いと思いました」（20代女性）というように、送り出す場をいいものにするためには、当日の進行も緻密に考えたほうがよさそうです。司会者とタイムキーパーで、事前にきっちり打ち合わせておきましょう。
【５】参加者のキャラクターを把握したうえで、絶妙な位置に席をセットする
「自分が送り出されるなら、最後にたくさん話したい人が近くにいると嬉しいですね」（30代女性）というように、気持ちよくすごしてもらうためには、人間関係を考慮して座席を決める必要がありそうです。事前に送り出される人の要望を押さえておくと安心でしょう。
【６】送別会にふさわしい落ち着いたお店をチョイスする
「貸切りにしたり、広い個室を借りたりしていると、『考えてるなー』って思います」（20代女性）というように、よく吟味された開催場所も、皆を感心させるでしょう。ネットで探すのもいいですが、お店情報に詳しい人の口コミのほうが役に立つかもしれません。
【７】時間と場所を前日に再確認するなど、抜かりない情報伝達を行う
「案内やリマインドが丁寧で、仕事でもこんな感じなんだろうなと思いました」（20代女性）というように、きめ細かな連絡も参加者に一目置かれそうです。道に迷う人も出てくるので、当日はできるだけメンバーを束ねてお店まで案内しましょう。
【８】事前に関係者の寄せ書きを作成する
「私は送る側なのにみんなが書いた内容にグッときて『幹事グッジョブ！』って思いました」（20代女性）というように、「送る言葉」を集めておくのも王道ながら評価されそうです。途中で送別者の目に触れると興醒めさせてしまうので、当日まで隠れて制作したいところです。
【９】「送られる人のスライド集」など、感動のサプライズを仕込む
「結婚式ばりのムービーに泣けました」（20代女性）というように、主役の足跡を画像や映像にまとめ、いきなり披露して参加者を驚かせる作戦です。送り出される人の写真や情報を集める手間がかかりますが、だからこそやる価値があるでしょう。
「感動を呼ぶ送別会」を実現させるには、仕込みや根回しが欠かせないようです。手間はかかりますが、送別会後に自分の株が上がるのは間違いないでしょう。（外山武史）
【１】２次会用のお店も押さえておき、皆を従えて速やかに移動する
「『送別会のあとのことまで考えていたの！』と思ってちょっと感動しました」（20代女性）というように、「次」の移動先までピックアップしておくと、万全かもしれません。会場の近所に目ぼしいお店がないか調べ、場合によっては予約を入れておきましょう。
「お酒を飲んだあとはややこしくなりがち…ここをまとめるとカッコいいですよね」（20代女性）というように、「支払い」もデキる男の腕の見せ所の一つです。業務の合間に集金する、会社のカードで払うなど、送別会の前に根回ししておきたいところです。
【３】「送り出される人」と縁が深い人から花束贈呈を行ってもらう
「迷惑をかけた最初の上司から花を渡されて泣きました」（20代女性）というように、誰から花を渡すかというのは、会場の空気を左右する大切な問題でしょう。人選はもちろん、門出の意味を持つ「スイートピー」をチョイスするなど、花言葉にも配慮すると喜ばれそうです。
【４】送別会がグダグダにならないよう、タイムテーブルに従って進行する
「場を崩さないように司会をしている様子をみて偉いと思いました」（20代女性）というように、送り出す場をいいものにするためには、当日の進行も緻密に考えたほうがよさそうです。司会者とタイムキーパーで、事前にきっちり打ち合わせておきましょう。
【５】参加者のキャラクターを把握したうえで、絶妙な位置に席をセットする
「自分が送り出されるなら、最後にたくさん話したい人が近くにいると嬉しいですね」（30代女性）というように、気持ちよくすごしてもらうためには、人間関係を考慮して座席を決める必要がありそうです。事前に送り出される人の要望を押さえておくと安心でしょう。
【６】送別会にふさわしい落ち着いたお店をチョイスする
「貸切りにしたり、広い個室を借りたりしていると、『考えてるなー』って思います」（20代女性）というように、よく吟味された開催場所も、皆を感心させるでしょう。ネットで探すのもいいですが、お店情報に詳しい人の口コミのほうが役に立つかもしれません。
【７】時間と場所を前日に再確認するなど、抜かりない情報伝達を行う
「案内やリマインドが丁寧で、仕事でもこんな感じなんだろうなと思いました」（20代女性）というように、きめ細かな連絡も参加者に一目置かれそうです。道に迷う人も出てくるので、当日はできるだけメンバーを束ねてお店まで案内しましょう。
【８】事前に関係者の寄せ書きを作成する
「私は送る側なのにみんなが書いた内容にグッときて『幹事グッジョブ！』って思いました」（20代女性）というように、「送る言葉」を集めておくのも王道ながら評価されそうです。途中で送別者の目に触れると興醒めさせてしまうので、当日まで隠れて制作したいところです。
【９】「送られる人のスライド集」など、感動のサプライズを仕込む
「結婚式ばりのムービーに泣けました」（20代女性）というように、主役の足跡を画像や映像にまとめ、いきなり披露して参加者を驚かせる作戦です。送り出される人の写真や情報を集める手間がかかりますが、だからこそやる価値があるでしょう。
「感動を呼ぶ送別会」を実現させるには、仕込みや根回しが欠かせないようです。手間はかかりますが、送別会後に自分の株が上がるのは間違いないでしょう。（外山武史）