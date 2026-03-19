相模原市の市街地風景。幹線道路が少なく、各地で渋滞に悩まされている。

謎の広域道路「相模野幹線」とは

相模野幹線の概要（茶色点線）。

神奈川県北東部に広がる政令指定都市の相模原市。その市街地規模に対して幹線道路網の整備は十分とは言えず、エリア全体で慢性的な交通混雑が課題となっている。

そんな状況のなか、2021年に国が策定した「新広域道路交通計画」において、相模原市中心部の広域交通を担う路線としてリストアップされたのが「相模野幹線」だ。

「相模野幹線」は、圏央道「相模原愛川IC」と市街地を結ぶ南北軸として、おおまかなルートが描かれているものの、現時点ではあくまで構想段階となっている。「高規格道路」として自動車専用道になるのか、「一般広域道路」として整備されるのかといった位置付けも、まだ定まっていない。

一方、「新広域道路交通計画」を受けて、相模原市が策定した「都市計画マスタープラン」では自動車専用道の構想として位置付けられている。さらに、「総合都市交通計画」でも「今後、検討状況に応じて都市計画決定を行う路線」と言及されるなど、徐々にその輪郭が見え始めている。

ルートとその機能、気になる具体化への道筋は

相模野幹線の概要。

相模原市の資料では、そのルートはさらに具体的に描かれている。JR淵野辺駅付近で国道16号とJR横浜線をまたぎ、そのまま町田市内へと延びる構想で矢印が描かれているのだ。

もし圏央道～国道16号～町田街道へとつながる“信号ゼロ”の高規格道路が実現すれば、慢性的な渋滞に悩まされ、「陸の孤島」とも言える相模原中心部にとって、悲願の高速道路直結アクセスが実現。混雑した国道16号を経由して、東名高速 横浜町田ICまで向かう必要もなくなり、市民の移動は大きく変化すると見込まれる。

さらに市南部から見てもメリットは大きい。国道16号や町田街道といった北部エリアへの移動が高速化され、都市内の回遊性が一気に向上する。東京都側では幹線道路「南多摩尾根幹線」の整備が進み、東西軸の「新町田街道」、南北軸の「鎌倉街道」も4車線化が進行中。相模野幹線がこれらと接続すれば、多摩エリアや中央道方面へのアクセス向上も期待できるのだ。

気になる進捗だが、その実態は極めて静かだ。神奈川県議会や相模原市議会はもちろん、国会でもほとんど言及が見られず、相模原市から国への要望にも挙げられていない。「新広域道路交通計画」に名を連ねながらも、具体化に向けた動きは確認できず、今のところ構想止まりのままだ。いわば“ロマン枠”と言っても過言ではないだろう。

一方で、相模原市が力を入れているのは、市西側の圏央道「相模原IC」へのアクセス強化を目的とした「津久井広域道路」の延伸工事だ。さらにJR・京王電鉄「橋本駅」周辺では、リニア中央新幹線の駅開業を見据え、駅と相模原ICアクセス道路（相原大山線）を結ぶ4車線道路「大西大通り線」の整備も進められている。

相模原市でも圏央道アクセス改良工事は進行中

相模原愛川ICから伸びる「相模原町田線」の改良事業。

このままでは「相模野幹線＝夢物語」で終わってしまいそうだが、実は足元では現実的な南北アクセスの強化も進められている。それは、圏央道 相模原愛川IC～国道16号を結ぶルート上で進められている4車線拡幅事業だ。

具体的には、圏央道 相模原愛川ICから東へ延び、JR・小田急「町田駅」付近へとつながる「県道52号（相模原町田線）」だ。この路線は、県の第1次緊急輸送道路に位置づけられ、大規模な工場や医療機関を抱える重要ルート。災害時の機能確保の観点からも優先度が高く、すでに相模原ICから約1.1kmの区間は完成済みである。現在は、2つの工区で整備が進められている。

1つ目は、JR「原当麻駅」付近で線路をアンダーパスし、慢性的な渋滞を引き起こしている踏切を解消する約480mの区間だ。2020年に事業化され、現在は仮設道路への切り替え（仮切り回し）を終え、アンダーパスの線路周辺工事が始まったところだ。

2つ目は、麻溝台工業団地や北里大学病院前を通る約760mの区間を4車線化する「北里第1工区」だ。2021年に着工し、現在は歩道整備が一部で完成に近づくなど、目に見えるかたちで工事が進んでいる。2026年度には拡幅側への車線切り替えが予定されており、それに合わせて残り半分の施工も本格化する見込みだ。

都市計画決定済み区間のうち、残るのは相模原公園周辺と北里第2工区。これらがすべて完成すれば、相模原ICから約5.1kmにわたり、連続した4車線道路が形成される計画だ。

このように、相模原市の道路整備は着実に進んでいるものの、その実態はあくまで渋滞箇所の解消や局所的な改良が中心だ。「相模野幹線」のような高規格道路の実現には、まだ距離があると言わざるを得ない。

今後、大きな動きがあるとすれば、まずは「津久井広域道路」の整備が一定の完成を見せ、リニア中央新幹線が開業したタイミングとなるだろう。構想段階で、まだ動き出す気配のない路線だが、その動向に引き続き注視していきたい。