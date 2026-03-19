永瀬廉『アナザースカイ』でKing & Princeへの想いを語り尽くす！髙橋海人からは熱いメッセージ

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King & Princeの永瀬廉が、3月21日に放送される『Google Pixel presents ANOTHER SKY』に出演。青春時代を過ごし、アイドルとしてスタートを切った地・大阪を巡る。

■母校の中学校、大阪城ホール、大阪松竹座へ

恩師や友人との再会で見せる素顔から、“関西ジュニアの聖地”とも呼ばれ、間もなく閉館する大阪松竹座での秘話まで、デビュー以前の思い出の場所を辿りながら、永瀬廉がこれからのKing & Princeへの想いを語り尽くす。

◎地元・八尾に凱旋！恩師と友人に再会

向かった先は、母校の中学校。あの日と変わらない校舎にこっそり潜入し、青春時代の記憶が甦る。音楽の授業での恥ずかしい思い出を明かすなど、「中学生に戻った気がした」と語る永瀬。当時はシャイな性格で、アイドルとして見られることを嫌っていたという意外な過去も。さらに恩師や友人と行きつけのお好み焼き店へ。友人が明かす「甘えん坊」な一面など、アイドル以前の“永瀬廉”の素顔が明らかになる。

◎アイドルとしてスタートを切った大阪城ホールへ

母親がこっそり応募したオーディションの会場である大阪城ホール前へ。面接だと思って行ったら、いきなりステージへ上げられたという驚きのデビュー秘話を回顧。その後、初めてのレギュラー番組の撮影地では、当時お世話になったスタッフと思い出話に花が咲く。Snow Man・向井康二やなにわ男子・西畑大吾たちと情熱を注いだ当時の熱い思いを語る。

◎幕を下ろす関西ジュニアの“聖地”大阪松竹座

アイドルのイロハを学び、厳しいプロの世界で怒られながら成長していった大阪松竹座。華々しいデビューの裏で抱えていた葛藤や、背中を押してくれた向井康二と西畑大吾からの言葉とは？ さらに、苦楽を共にするKing & Princeのメンバー・高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）からの熱いメッセージも。2人体制となって1,000日を迎えた今、これからの未来を語る。

■番組情報

日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY SP』

03/21（土）23:00～23:30

MC：今田耕司、堀田真由

ゲスト：King & Prince・永瀬廉

■リリース情報

2026.03.23 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Waltz for Lily」

2026.03.25 ON SALE

SINGLE「Waltz for Lily」

■関連リンク

『Google Pixel presents ANOTHER SKY』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/anothersky/

King & Prince OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/41

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/