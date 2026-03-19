『ちいかわ』初の映画、60秒特報映像で新規カット解禁 ムビチケは映画限定ビジュアル全4種＆劇場限定特典発表
アニメ『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日公開）の新規カットが加えられた60秒の特報映像が解禁された。あわせて、ムビチケ全4種類と、限定特典が発表された。
【画像】なんかバカンス満喫してない？『映画ちいかわ』劇場限定ムビチケ特典絵柄
先日映像初解禁となった30秒特報に新規カットが追加された60秒の特報では、切り株の上で寝そべるうさぎの上に一枚のチラシが落ちてくる。そこに書かれている内容に興味津々なハチワレと、ともに島へ行くことを決めたちいかわ。意気揚々とある島へと帆を進める船に乗り込みテンションが上がっているうさぎに対し、早速草むしり検定5級の勉強を始めるちいかわの対比もおもしろい60秒となっている。
ハチワレのセリフ「なんか…、してきたねーッワクワク!!」の通り、壮大な「ひとりごつ」オーケストラバージョンに加え、光きらめく海や、風そよぐ緑が綺麗な野原など、映画『ちいかわ』ならではの映像は、初の映画公開に向けてさらに期待が膨らむ内容に仕上がっている。
ムビチケは、到着した島で着替えることになる“花冠”と“こしみの”をまとった映画限定ビジュアルの「ちいかわver」、「ハチワレver.」、「うさぎver.」に、ティザービジュアルがデザインされた「洞窟ver.」を加えた全4種。4月17日より発売される。
ムビチケが発売される全国の映画館での限定特典は、全国合計45万人限定。ムビチケ1枚購入につき、そのムビチケと同じ絵柄のオリジナルクリアファイルが付いてくる。公式常設店の「ちいかわらんど」、公式グッズショップの「ちいかわマーケット」では、セイレーンおかおポシェット＆セイレーン＆人魚前髪クリップ2個セットつきムビチケが発売される。
本作は、2020年より連載されているイラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品が原作。「日本キャラクター大賞グランプリ」を3度受賞し、2022年に放送開始したショートアニメのYouTubeでの見逃し配信総再生回数が4億回を突破している。
今回の映画化で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』などのCygamesPictures。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。
【画像】なんかバカンス満喫してない？『映画ちいかわ』劇場限定ムビチケ特典絵柄
先日映像初解禁となった30秒特報に新規カットが追加された60秒の特報では、切り株の上で寝そべるうさぎの上に一枚のチラシが落ちてくる。そこに書かれている内容に興味津々なハチワレと、ともに島へ行くことを決めたちいかわ。意気揚々とある島へと帆を進める船に乗り込みテンションが上がっているうさぎに対し、早速草むしり検定5級の勉強を始めるちいかわの対比もおもしろい60秒となっている。
ムビチケは、到着した島で着替えることになる“花冠”と“こしみの”をまとった映画限定ビジュアルの「ちいかわver」、「ハチワレver.」、「うさぎver.」に、ティザービジュアルがデザインされた「洞窟ver.」を加えた全4種。4月17日より発売される。
ムビチケが発売される全国の映画館での限定特典は、全国合計45万人限定。ムビチケ1枚購入につき、そのムビチケと同じ絵柄のオリジナルクリアファイルが付いてくる。公式常設店の「ちいかわらんど」、公式グッズショップの「ちいかわマーケット」では、セイレーンおかおポシェット＆セイレーン＆人魚前髪クリップ2個セットつきムビチケが発売される。
本作は、2020年より連載されているイラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品が原作。「日本キャラクター大賞グランプリ」を3度受賞し、2022年に放送開始したショートアニメのYouTubeでの見逃し配信総再生回数が4億回を突破している。
今回の映画化で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』などのCygamesPictures。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優