miwaが、「THE FIRST TAKE」にて自身の代表曲である「片想い」を披露した。

「片想い」は、“miwaといえばギター”のイメージを一新させたピアノバラードの1曲だ。今回は「THE FIRST TAKE」アレンジとして、ピアノ、チェロ、バイオリンの編成で紡がれる繊細かつ力強いサウンドの中、彼女のまっすぐな歌声がより一層際立つパフォーマンスになっているという。

また、3月19日19時には「片想い」の令和ver.のMVが公開される。先日リリースされた新曲「桜みたいな恋なんだ」と連動したMVとのことで、2作品合わせて楽しめる内容になっている。

監督は、KAWAII LAB.やSUPER BEAVERなどのMVも手掛けるAimi。作品に対し、「今回は、「片想い」のMVが「桜みたいな恋なんだ」と連動しているということで、この恋がこの先どうなっていくのか、私自身も想像しながら撮影しました。同じような瞬間でも、あの頃と今では違う捉え方になってしまう。そんな違いも発見しながら、2作を通して自分の記憶と重ねて観てもらえたら嬉しいです」とコメントしている。

https://youtu.be/tTK9LOVHkWY