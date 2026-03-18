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1.Your Song
2.It¡Çs Too Late
3.Superstar
4.Honesty
5.Alone Again (Naturally)
6.How Deep Is Your Love
7.Love Me Tender
8.If We Hold On Together
9.Bridge Over Troubled Water
10.Lovin¡Ç You
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¡¦The Water-Prelude
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¡¦Bet On Me
¡¦STAYIN¡Ç ALIVE
¡¦What You Want
¡¦WATCH WHAT YOU BE
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