◇プロボクシング日本ライト級王座決定戦10回戦 齋藤眞之助（石川ジム立川）《○判定●》齊藤陽二（角海老宝石）（2026年3月18日 東京・後楽園ホール）

日本ライト級2位の齋藤眞之助（30＝石川ジム立川）が同級1位の齊藤陽二（30＝角海老宝石）に3―0判定勝ちし、タイトル初挑戦で日本同級王座を獲得した。

初回からプレッシャーをかけ続け左右のフックを強振する齊藤陽に対し、齋藤眞は構えをスイッチさせながら対応。相手との距離を潰し強打を封じながら、右アッパーと左フックで応戦。4回終了間際にカウンターの右フックをクリーンヒットさせるなど、効果的なパンチでポイントを重ね、僅差判定（96―94×3）で逃げ切りに成功。24年4月に2回KO負けを喫した因縁の相手へのリベンジを果たした。

石川ジム立川としては、同王座22度の防衛を果たしたリック吉村以来、約26年ぶりの男子日本王者に。黒のベルトを肩にかけた齋藤眞は「勝ててとてもうれしい。齊藤陽二選手と10ラウンド戦うつもりで練習してきたので、練習の成果が出た」と安堵（あんど）の表情を浮かべ「今日は僕が勝っただけで次は分からない。必死で練習する。辛い練習をたくさんしたいので、これからも応援よろしくお願いします」と控えめに喜びを語った。

対する齊藤陽は終始、プレッシャーをかけ続けたが自慢の強打をクリーンヒットさせることはできず。タイトル初挑戦で王座を手にすることはできなかった。