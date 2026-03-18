栃木県の「那須どうぶつ王国」が3月18日、公式Xを更新。同園のヨウム「オリビア」が、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝に関する「占い」を見事予想的中させたことが話題となっている。

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オリビアは、対戦する2カ国の小さな旗をくちばしで選ぶスタイルで勝利チームを占う。18日（現地時間17日）に行われたアメリカ対ベネズエラの決勝戦を前に、オリビアは「ベネズエラの勝利」を予想していた。前回大会では全戦的中、今大会も1次ラウンドは4戦中3戦を的中させるなど、その驚異的な能力は折り紙付き。15日の日本対ベネズエラ戦では「日本勝利」と予想して惜しくも外れる結果となったが、最後の大一番で見事なリベンジを果たした。

【画像】ベネズエラの優勝を予想するオリビア（画像は那須動物王国公式サイトより引用）

同園の投稿では、両羽を大きく広げて「バンザイ」と喜ぶオリビアの愛らしい動画とともに、「バンザイ 選手の皆様カッコよかったです！お疲れ様でした！！」と、世界一に輝いたベネズエラの全選手たちへの労いの言葉が添えられている。

この投稿にはXユーザーから「オリビアの的中率、すごすぎ」「ばんざーい！当たった」「オリビア凄いよ！」「オリビア可愛い…！」といった驚きの声が寄せられている。