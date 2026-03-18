3月16日、女優の綾瀬はるかが出演するファッションブランド「ユニクロ」の新CMがスタートした。CMで公開された綾瀬の“上半身”をめぐって、SNSをざわつかせているようだ。

今回発表されたのは、ユニクロの「エアリズム」のブラトップのCMだ。

「綾瀬さんは2021年から『Life Wear』のスペシャルアンバサダーを務め、多くのCMに出演しています。今回、公開されたCMは、画面に背中を向ける綾瀬さんが、上半身裸でホテルの窓辺に立つシーンから始まります。綾瀬さんが友人女性の前で泣き崩れる回想シーンを挟みながら、綾瀬さんがエアリズムのブラトップを身にまとい、海に向かって『バカヤロー！』と叫ぶ内容になっています」（スポーツ紙記者）

綾瀬の“上半身裸”CMに関して、Xでは

《綾瀬はるかさんの美しい背中が見れる》

と、微笑ましく見る声も少なくない。しかし、一方で

《いつも綾瀬はるかを裸にしてるよね。全然自然な演出じゃないし》

《後ろとはいえ裸を見せる必要あるんか？》

など、疑問を抱く声も見受けられ、議論が勃発しているようだ。

「2025年のエアリズムのCMでも、綾瀬さんが上半身裸で窓の外を見つめる様子を公開したところ、SNSで意見が分かれました。2年連続で同じような構図のCMを公開したことで、“上半身裸”になる必要性に疑問を抱く人もいたようです。ただ、綾瀬さんは引き締まった背中で抜群のスタイルが認知されているため、それだけ企業側の“需要”が高いという見方もできます」（芸能記者）

綾瀬といえば、2024年7月の「NEWSポストセブン」で、「SixTONES」のジェシーとの熱愛が報じられ、世間に衝撃を与えた。2人は2023年の映画『リボルバー・リリー』で共演しているが、この映画に関連したイベントでも、綾瀬は大胆な姿を見せていた。

「綾瀬さんはほかの出演者とともに、2023年7月のイベントで東京・銀座の街に登場しました。その際、綾瀬さんは胸元が見え、背中が露わになった黒いドレス姿で、SNSでも注目を集めたのです。ジェシーさんとの熱愛報道では、双方の所属事務所が交際を否定しないコメントを出したこともあり、より世間の関心が高まりました。熱愛報道から1年が経ちますが、依然として、綾瀬さんの“美背中”は注目度が高いようです」（同前）

ある意味、商品の宣伝効果はバッチリだったのかも。