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ゴールド投資の正解は「5%前後がベスト」だった。オルカンとの比較で見えた、価格高騰の裏に潜むリスク

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

金融教育家の塚本俊太郎氏が、YouTubeチャンネル「塚本俊太郎の金融リテラシーチャンネル」で「【危険】ゴールド急騰で買う人が増えているが…50代60代の正解はこれ」と題した動画を公開。価格が高騰し注目が集まるゴールド（金）投資について、特に50代・60代がどのように向き合うべきかをデータに基づいて解説した。



動画の冒頭で塚本氏は、最近「ゴールド上がってるけど、今から買うべき？」という質問が増えていると紹介。これに対し、「コアにはならないが、持つ意味はある」と述べ、資産の主軸ではなく、あくまでポートフォリオの一部として組み入れるべきだとの見解を示した。



塚本氏は、ゴールドが値上がりする理由として「総量が限られている」「インフレに価値が連動する」「地政学リスクで買われる」という3点を挙げる。しかし、株式との決定的な違いは、ゴールド自体が新たな価値や利益を生まない点にあると指摘。株式が企業利益という付加価値を生み配当がある「増やす」資産であるのに対し、ゴールドは配当がなく「守り」の資産であると、その役割を明確に区別した。



動画では、過去20年間の全世界株式（オルカン）とゴールドのリターンとリスク（価格変動幅）を比較検証。相場環境によってどちらが優位かは変わるものの、近年はゴールド自体の価格変動幅がオルカンを上回る局面もあり、リスク低減効果が以前より薄れていると分析した。



これらの分析を踏まえ、50代・60代の投資はリターンを追うことよりもリスク管理が重要だと強調。結論として、ポートフォリオに占めるゴールドの割合は「5%前後がベスト」だとした。そして、「リターンがいいからといって、守りという役割を忘れない！」と呼びかけ、ゴールドを過度に買い増すことの危険性を訴えた。50代・60代の投資は「当てるより、バランスが大事」であり、ゴールドはそのバランスを整えるための一部として捉えるべきだと締めくくった。