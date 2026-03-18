佐藤健、短髪姿で雰囲気ガラリ シックなスーツ姿で圧巻オーラ放つ
【モデルプレス＝2026/03/18】俳優の佐藤健が3月18日、都内で開催された「POPOPOサービス発表会」に出席。雰囲気をガラリと変えた短髪姿で登場した。
【写真】36歳イケメン俳優、スーツ姿で圧巻オーラ
“カメラのいらないテレビ電話”「POPOPO」は、“AI時代を前に人間が作る最後のSNS”を謳う、アバターを使った通話アプリ。同発表会には、佐藤のほか、カメラワークのカットを監修した手塚眞氏、POPOPO株式会社の役員を務めるGACKT、ひろゆきこと西村博之、庵野秀明氏、川上量生氏、代表取締役社長の矢倉純之介氏も出席した。
この日、佐藤はチェック柄のスーツスタイルでクールに登場。これまで長めのヘアスタイルが印象的だったが、この日の会見では爽やかな短髪スタイルで雰囲気をガラリと変えていた。
生配信機能も持つ「POPOPO」について、印象を聞かれた佐藤は「まだ見つかっていない、すごいトークの面白い一般の方っていると思うんですよ。例えばそういう方がテレビに出るってなると、東京に出てくる、それが遠くて大変だ、とか、そういうのもPOPOPOだったら関係ない」とコメント。「地方にお住まいのすごい面白いトークスターがバンバン生まれることを僕は期待しています」と続けた。（modelpress編集部）
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◆佐藤健、短髪で雰囲気ガラリ
“カメラのいらないテレビ電話”「POPOPO」は、“AI時代を前に人間が作る最後のSNS”を謳う、アバターを使った通話アプリ。同発表会には、佐藤のほか、カメラワークのカットを監修した手塚眞氏、POPOPO株式会社の役員を務めるGACKT、ひろゆきこと西村博之、庵野秀明氏、川上量生氏、代表取締役社長の矢倉純之介氏も出席した。
◆佐藤健「POPOPO」に期待
生配信機能も持つ「POPOPO」について、印象を聞かれた佐藤は「まだ見つかっていない、すごいトークの面白い一般の方っていると思うんですよ。例えばそういう方がテレビに出るってなると、東京に出てくる、それが遠くて大変だ、とか、そういうのもPOPOPOだったら関係ない」とコメント。「地方にお住まいのすごい面白いトークスターがバンバン生まれることを僕は期待しています」と続けた。（modelpress編集部）
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