キャンドゥに、世界中で愛されているディズニーキャラクター「ミッキー＆フレンズ」の新たなグッズが登場。

鮮やかなビビッドカラーを基調にした、キャラクターたちのチャーミングな表情とレトロなテイストが毎日を楽しく彩るグッズが多数展開されます☆

キャンドゥ ディズニー「ミッキー＆フレンズ」シリーズ「ビビッドカラー」

発売日：2026年3月19日（木）より順次

販売店舗：全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く) 、Can★Doネットショップ

キャンドゥが展開するディズニーグッズに、「ミッキー＆フレンズ」をデザインした”ビビッドカラー”シリーズが登場。

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「グーフィー」「プルート」がデザインされたグッズが多数展開されます。

まるで映画から飛び出したようなポップで愛らしい表情とビビッドカラーが目を引くシリーズです。

キュートな笑顔や怒った顔、そしておすましポーズのキャラクターはまるでアニメのワンシーンのようにコミカル。

そんな表情豊かで楽しい「ミッキー＆フレンズ」のシリーズです。

ブラインド仕様のミニミニバッグはお出かけのバッグにつけてもお手持ちのぬいぐるみに持たせてもかわいい☆

持ち手までカラフルな厚手のミニトートバッグは使いやすく、テーマパークやオフィスでも活躍しそうなキャラクターたちの愛嬌のある仕草がぎゅっと描かれたネックストラップを加え、毎日の生活が明るくなる全35品番のラインナップで展開されます☆

クリアポーチ

価格：各110円（税込）

コインやアクセサリーなどを収納するのに便利な、ミニサイズのポーチ。

中身が確認しやすい、クリア素材が使用されています。

巾着

価格：各110円（税込）

「ミッキー＆フレンズ」のお顔をアップでプリントした巾着。

キャラクターのイメージカラーを基調にした、存在感あるディズニーグッズです。

ケーブルタイ

価格：各110円（税込）

コード類をまとめておくのに便利なケーブルタイも「ミッキー＆フレンズ」デザインでラインナップ。

満面の笑みを浮かべる「ミッキー＆フレンズ」から元気がもらえそう☆

ミニミニバッグ

価格：220円（税込）※ブラインド仕様

本体と持ち手のカラーが異なる、色鮮やかなミニミニバッグ。

どのデザインが出てくるか、開封するまでお楽しみのブラインド仕様になっています。

エコバッグ

価格：各550円（税込）

「ミッキー＆フレンズ」たちの総柄アートを使用したエコバッグ。

キャラクターたちのお顔を大きくプリントしたケースに仕舞うことができます。

ディズニーキャラクターたちのチャーミングな表情とレトロなテイストが毎日を楽しく彩る、鮮やかなビビッドカラーシリーズ。

キャンドゥにて2026年3月19日より順次販売される「ミッキー＆フレンズ」グッズの紹介でした☆

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