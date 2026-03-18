メインボーカル・作曲を担当する高山みなみと、作詞・作曲・編曲を手掛ける永野椎菜によって結成したTWO-MIXが、デビュー30周年を記念するCD2作を本日リリースした。

『新機動戦記ガンダムW TWO-MIX DIGITALLY REMASTERED』は、発売当時の音源がTWO-MIX・永野椎菜監修のもと、最新技術でリマスターされ、より鮮やかなサウンドとなった『新機動戦記ガンダムW』主題歌集の決定盤だ。さらには、当時テレビ放送で流れた耳馴染のあるSEが入ったTVオンエア版も収録している。最終回直前から使用されたため、本放送では数回しか流れなかった『新機動戦記ガンダムW』後期OPテーマ「RHYTHM EMOTION」は、SEが入ったTVオンエア版が今まで発売されたことはなく、CD音源化するのは今回が初となる。また2025年7月に、YouTube「ガンダムチャンネル」にて公開された『【30周年記念映像】新機動戦記ガンダムW-Operation30th-』のために、永野椎菜が制作を手掛けた「Main theme song 〜RHYTHM EMOTION 30th Anniversary〜」も初めて収録となる。

そして、『THE END OF THE ENDLESS WALTZ』では、『新機動戦記ガンダムW』各主題歌が30周年を迎えて新たにアップデートした。当時のボーカルトラックを原音から新たに調整し、TWO-MIX・永野椎菜が全トラックを新規アレンジ制作。まさに最新ver.として主題歌が生まれ変わった30周年記念CDとなる。インストゥルメンタルの新曲「THE END OF THE ENDLESS WALTZ -PRELUDE-」は、永野椎菜が時代を共に駆け抜けた『新機動戦記ガンダムW』という盟友に対して捧げる『新機動戦記ガンダムW』30th anniversaryテーマ曲になっているという。

ジャケットイラストは、漫画『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 敗者たちの栄光』を連載し、『TWO-MIX 25th Anniversary ALL TIME BEST』でもイラストを提供した小笠原智史による描き下ろしイラストを起用。『新機動戦記ガンダムW』主題歌集の決定盤となる『新機動戦記ガンダムW TWO-MIX DIGITALLY REMASTERED』では、ヒイロ・ユイとリリーナ・ドーリアンが1995年に放送されたTVアニメ版のウイングガンダムと描かれる。一方、『THE END OF THE ENDLESS WALTZ』ではウイングガンダムゼロ（EW）と、高山みなみと永野椎菜がイラストで共演しており、CD2作を繋げると1枚のイラストになるとのことだ。さらに、初回製造分では、ヒイロ・リリーナ、もしくはTWO-MIXが印刷されたクリアカードジャケット仕様となっており、この2枚を重ねると、真の1枚のイラストが浮かび上がるというギミックが隠された特別仕様となっている。初回製造分のみのギミックなので、ぜひチェックしてみてほしい。

また、対象店舗で購入するとジャケットの描き下ろしイラストを使用した「A4クリアファイル」が先着で付いてくる。なお、こちらも無くなり次第終了となる。

そして、アニメイト池袋本店とJoshin日本橋店2Fディスクピアではフォトスポットが設置されている。さらにシークレットミッションとして、Xに『新機動戦記ガンダムW TWO-MIX DIGITALLY REMASTERED』・『THE END OF THE ENDLESS WALTZ』の感想を「#TWO_MIX30th」を付けて写真と共にポストすると、抽選で10人にジャケットデザインのステッカーが当たる特別企画も開催中だ。

さらに、本日から配信限定で『THE END OF THE ENDLESS WALTZ STRAIGHT EDITION.』と銘打たれたアルバムも配信スタートした。こちらは新機動戦記ガンダムWとの周年コラボとして制作された『THE END OF THE ENDLESS WALTZ』の各楽曲を、よりTWO-MIXサウンドにチューンナップした作品だという。

◾️「JUST COMMUNICATION -PREVENTER WIND-」

アーティスト：TWO-MIX

配信日：2026年2月27日（金）0時

URL：https://king-records.lnk.to/JCPW ▼収録内容

M1.JUST COMMUNICATION -PREVENTER WIND-

M2.WHITE REFLECTION -SNOW WHITE II-

◾️『新機動戦記ガンダムW TWO-MIX DIGITALLY REMASTERED』

発売日：2026年3月18日（水）

購入：https://king-records.lnk.to/GW-TWO-MIX 定価：\2,750（税込）

品番：KICS-4241

初回製造分【クリアカードジャケット仕様】 ▼収録内容

M1.JUST COMMUNICATION

M2.RHYTHM EMOTION

M3.WHITE REFLECTION

M4.LAST IMPRESSION

M5.JUST COMMUNICATION〈1995-TV ON AIR EDITION-〉

M6.RHYTHM EMOTION 〈1996-TV ON AIR EDITION-〉

M7.Main theme song 〜RHYTHM EMOTION 30th Anniversary〜（新機動戦記ガンダムW-Operation30th-） ◆全曲：30th Anniversary DIGITALLY REMASTERED

購入者特典：A4クリアファイル（新機動戦記ガンダムW TWO-MIX DIGITALLY REMASTERED Ver.）

対象店舗：https://www.kingrecords.co.jp/img/usr/2cr/4/0318_twomixGundam_KICS-4241_tennmei.pdf

◾️『THE END OF THE ENDLESS WALTZ』

発売：2026年3月18日（水）

購入：https://king-records.lnk.to/THEENDLESSWALTZ 定価：\3,300（税込）

品番：KICS-4242

初回製造分【クリアカードジャケット仕様】 ▼収録内容

M1.THE END OF THE ENDLESS WALTZ -PRELUDE-（『新機動戦記ガンダムW』30th Anniversary Theme）

M2.JUST COMMUNICATION -EW-

M3.RHYTHM EMOTION -EW-

M4.WHITE REFLECTION -EW-

M5.LAST IMPRESSION -EW-

M6.THE END OF THE ENDLESS WALTZ -FINALE- 購入者特典：A4クリアファイル（THE END OF THE ENDLESS WALTZ Ver.）

対象店舗：https://www.kingrecords.co.jp/img/usr/2cr/4/0318twomix_theend_KICS-4242_tennmei.pdf ◆フォトスポット＆シークレットミッション

【開催店舗】

・アニメイト池袋本店

・Joshin日本橋店2Fディスクピア

【設置期間】

2026年3月17日（火）〜3月30日（月）閉店時迄

※設置期間は予告なく変更・中止になる場合があります。予めご了承ください。

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16682/

◾️『THE END OF THE ENDLESS WALTZ STRAIGHT EDITION.』

配信日：2026年3月18日（水）0時

URL：https://king-records.lnk.to/EWSE ▼収録内容

M1.JUST COMMUNICATION -EW-(St. Edition)

M2.RHYTHM EMOTION -EW-(St. Edition)

M3.WHITE REFLECTION -EW-(St. Edition)

M4.LAST IMPRESSION -EW-(St. Edition)