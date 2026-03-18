読売テレビ『かんさい情報ネットten.』、入社1年目・吉澤真彩アナがサブキャスターに抜てき 木・金を担当「身の引き締まる思いでいっぱい」
読売テレビ（ytv）は、夕方の情報番組『かんさい情報ネットten.』（月〜金 後3：50 ※関西ローカル）を23日からリニューアルする。このほど、入社１年目の吉澤真彩アナウンサーが木曜・金曜のサブキャスターを担当することが発表された。
【画像】23日からリニューアルする『かんさい情報ネットten.』新ビジュアル
リニューアルする『かんさい情報ネットten.』では、中谷しのぶアナウンサーに加え、足立夏保アナウンサーがメインキャスターを務める。「きょうを知ると、あしたが変わる。」のコンセプトはそのままに、番組のロゴとセットに合わせてビジュアルも一新。関西の視聴者に“知りたい情報”“役立つ情報”を分かりやすく伝える。
新たに、木曜日と金曜日のサブキャスターは入社1年目の吉澤アナ。月曜日と火曜日のサブキャスターはytvアナウンサーが日替わりで、水曜日のサブキャスターは渡邊幹也アナウンサーが務める。火曜日の中継コーナー「お写んぽ」は増田陽名アナウンサーが、木曜日の中継コーナー「旬感中継」は藤岡宗我アナウンサーが担当する。
■吉澤真彩アナウンサーコメント
木曜日と金曜日のサブキャスターを務めることになりました吉澤真彩です。これまでにも「旬感中継」や「キニナル中継」など、『ten.』で何度か中継を担当させていただきましたが、まさかこの春からサブキャスターとして番組に携われるとは思っておらず、話を聞いたときは驚きのあまり「本当ですか？」と二度、三度と確認してしまいました。徐々に実感が湧いてきた今は、身の引き締まる思いでいっぱいです。皆さまにニュースをわかりやすくお伝えできるよう、ひとつひとつの原稿に丁寧に向き合ってまいります。多くの情報に触れていただくなかで、「もっと知りたい」「これやってみたい」など、何かの“きっかけ”をお届けできればうれしいです。これからよろしくお願いいたします！
【画像】23日からリニューアルする『かんさい情報ネットten.』新ビジュアル
リニューアルする『かんさい情報ネットten.』では、中谷しのぶアナウンサーに加え、足立夏保アナウンサーがメインキャスターを務める。「きょうを知ると、あしたが変わる。」のコンセプトはそのままに、番組のロゴとセットに合わせてビジュアルも一新。関西の視聴者に“知りたい情報”“役立つ情報”を分かりやすく伝える。
■吉澤真彩アナウンサーコメント
木曜日と金曜日のサブキャスターを務めることになりました吉澤真彩です。これまでにも「旬感中継」や「キニナル中継」など、『ten.』で何度か中継を担当させていただきましたが、まさかこの春からサブキャスターとして番組に携われるとは思っておらず、話を聞いたときは驚きのあまり「本当ですか？」と二度、三度と確認してしまいました。徐々に実感が湧いてきた今は、身の引き締まる思いでいっぱいです。皆さまにニュースをわかりやすくお伝えできるよう、ひとつひとつの原稿に丁寧に向き合ってまいります。多くの情報に触れていただくなかで、「もっと知りたい」「これやってみたい」など、何かの“きっかけ”をお届けできればうれしいです。これからよろしくお願いいたします！