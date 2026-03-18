声優・林鼓子、数パターンの水着に挑戦 1st写真集の先行カット解禁！24歳の誕生日に発売
声優・林鼓子のファースト写真集が2026年5月15日に発売されることが決定した。あわせて先行イメージカットが解禁された。
【写真】たまらん！びしょ濡れ＆ショーパン姿の林鼓子 公開された写真集カット
24歳の誕生日に発売となる今作の撮影地は南国・マレーシア。常夏の楽園での撮り下ろしでは、日差しの下ではしゃぐ等身大の姿から、本人発案の『オフィーリア』をイメージした全身びしょ濡れカット、距離感の近い部屋着のシチュエーションほか、“初めての挑戦”として数パターンの水着にもチャレンジ。
10代から声優として活動をスタートし、最近では舞台俳優としての活躍も目覚ましい林の新境地が詰め込まれた一冊となっている。写真集の編集・制作は声優グランプリが担当している。
■林鼓子コメント
『林鼓子1st写真集』の発売が決定しましたー！ 今回の写真集では、私とみんなが旅行しているような気持ちになってくれると思いますし、私自身“初めての挑戦”がありますので、そちらも楽しみにしていただけたら嬉しいです！
■林鼓子1st写真集（仮）』
発売日：2026年5月15日（金）
価格：3,850円（税込）
仕様：A4判 112ページ オールカラー
発行：イマジカインフォス
発売：主婦の友社
【写真】たまらん！びしょ濡れ＆ショーパン姿の林鼓子 公開された写真集カット
24歳の誕生日に発売となる今作の撮影地は南国・マレーシア。常夏の楽園での撮り下ろしでは、日差しの下ではしゃぐ等身大の姿から、本人発案の『オフィーリア』をイメージした全身びしょ濡れカット、距離感の近い部屋着のシチュエーションほか、“初めての挑戦”として数パターンの水着にもチャレンジ。
■林鼓子コメント
『林鼓子1st写真集』の発売が決定しましたー！ 今回の写真集では、私とみんなが旅行しているような気持ちになってくれると思いますし、私自身“初めての挑戦”がありますので、そちらも楽しみにしていただけたら嬉しいです！
■林鼓子1st写真集（仮）』
発売日：2026年5月15日（金）
価格：3,850円（税込）
仕様：A4判 112ページ オールカラー
発行：イマジカインフォス
発売：主婦の友社