「ツアラー」という異色のコンセプトで登場

1977（昭和52）年にヤマハが発売したスクーター「パッソル」のヒットをきっかけに、1980年代に入ると各社から続々と原付スクーターが登場します。1970年代後半から1980年代前半にかけては、ホンダとヤマハとの間で「HY戦争」と呼ばれる熾烈なシェア争いが起き、両社が毎週のように新モデルを発売した時代でもありました。

【初代は全く“通勤快速”っぽくない!?】シグナスの歴史を写真で振り返る（画像）

そんな中、1982（昭和57）年にヤマハから全く新しいコンセプトのスクーターが発売されます。それが「シグナス180」でした。ソリッドカラーで、ややチープにも映る原付スクーターが多かった当時、上品なメタリックカラーをまとったことで、逆に一際目立つ印象のモデルでした。

軽二輪規格のスクーターとしては、富士重工（現SUBARU）の往年のモデル「ラビット」以来、十数年ぶりの登場となったシグナス180。スクーターとして初めて4ストロークエンジンを搭載し、排気量171ccで15馬力を発生しました。これは、同時代に続出した原付スクーターのパワーを遥かに凌駕するものでした。

当時の原付スクーターが、主に若者の通学・通勤といった短距離移動を目的としていたのに対し、シグナス180は長距離移動を可能とする、いわば「スクーターにしてツアラー」というコンセプトを持っていたのです。

しかし、前例のないモデルだったこともあり、初代はさほどヒットには恵まれませんでした。それでもヤマハはこのモデルに力を入れていたようで、1984（昭和59）年にはモデルチェンジを実施。125ccモデルの「シグナス」として再出発させます。メタリックの気品はそのままに、当時先進的として流行しつつあった角張ったデザインをボディに取り入れましたが、これも著しいヒットにはつながりませんでした。それでもヤマハはシグナスの可能性を諦めず、1988（昭和63）年のマイナーチェンジを経て、10年以上生産を続けました。

1990年代に入ると、ヤマハ製バイクの一部は台湾ヤマハが製造を行うようになり、シグナスもその1台となります。

台湾ヤマハによって1995（平成7）年にフルモデルチェンジされたシグナスは、それまでの角張ったデザインをやめ、丸みを帯びたデザインに変更されました。以降、1996年発売の「シグナスD」、1998（平成10）年発売の「シグナスSi」、2001（平成13）年発売の「シグナス125SV」と進化を遂げていきましたが、日本では依然として抜きん出た評価を得るには至らず、どちらかと言えば「地味なスクーター」という印象でした。

しかし2003（平成15）年、その風向きが大きく変わります。この年に発売された「シグナスX」が、大きな転換点となったのです。前後12インチホイール、吸排気4バルブのメッキシリンダーエンジン、そして何よりスポーティな外観に変更されたことで、走りを求めるユーザーから支持を得て相応のヒットに至りました。

「通勤快速」の威名はさらに進化 水冷エンジン搭載へ

この反響を受け、2004（平成16）年にはさらにスポーツ性能を高めた「シグナスX SR」が発売されます。同時期からカスタムパーツなども続々と登場し、シグナスが持つ加速性能をさらに高めようとするユーザーも出始め、「スポーツスクーター」として熱い視線を集めるようになっていきました。

2005（平成17）年にはインジェクション仕様の台湾仕様車「シグナスX FI」が台湾で発売。2007（平成19）年にはこのモデルを日本仕様にセッティングし直した新作のシグナスXも発売されました。ちなみに、パワフルな台湾仕様のシグナスは「台湾シグ」の名で、当時ユーザーの間で特別視されていました。シグナスシリーズの黄金期は、まさにこの2007年モデルの時代だったと言えるでしょう。

シグナスシリーズは2010年代に入ってからも進化を続けます。2015（平成27）年にモデルチェンジとなった「シグナスX SR」は、フロント・リアともにディスクブレーキを採用した一方、軽量化も行われヒットモデルとなりました。

また、2018（平成30）年にはマイナーチェンジが行われ、フロントのディスクブレーキにABSまたはUBS（前後連動ブレーキ）が採用され、灯火類がLED化されるなど、より現代的で合理的な仕様へとアップデートされています。

そして、2021年に発売となったのが現行モデルにつながる「シグナス グリファス」です。シグナスシリーズでは初となる水冷エンジン「BLUE CORE」を搭載し、可変バルブ機構によって低速域から高速域に至るまでパワフルな加速性能を実現。シグナスX時代から持っていた「通勤快速」の威名を、さらに高めたモデルとなりました。

以降、グラフィックを変更した限定モデルなどが発売され、最新モデルは2025年のカラーリング変更がなされたタイプです。ヤマハではこの最新シグナス グリファスの特徴として「『日常の扱いやすさ』を考えた走行性」「日常使いをスマートにアップする充電機能や多彩な収納」を挙げていますが、そのパワフルな性能は健在で、ヤマハらしいキビキビとした走りが一番の人気の理由と言えるでしょう。

ここまで見てきた通り、当初は前代未聞の「スクーターにしてツアラー」というコンセプトで登場したシグナスでしたが、台湾ヤマハが生産を行うようになって以降、スポーツスクーターへと大きく舵を切り、結果的に絶大な支持を得るようになりました。

初代シグナスの開発者は、このような変遷を思いも寄らなかったと推測されます。それでも40年以上にわたるロングセラーに至ったのは、当初ヒットに恵まれなかった初期シグナスを、簡単に生産終了としなかったヤマハのプライドがあったからこそかもしれません。シグナスの歴史が、半世紀を超え、さらなる未来へと続くことが期待されます。