高級感をプラスしてより個性的に変貌

トヨタは2026年2月20日、ヤリスの一部改良モデルを発表し、同年3月2日に発売しました。

今回の改良では装備内容の見直しに加え、特別仕様車にMT車を設定するなど、商品力の向上が図られています。

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さらに、トヨタ車のカスタマイズブランドとして知られるモデリスタによる専用パーツも用意されており、デザインや使い勝手をより自分好みに仕上げることができる点も注目され、ネット上では反響が集まっています。

ヤリスは2020年の登場以来、コンパクトカー市場で安定した人気を保っています。現行モデルはトヨタの新世代プラットフォームであるTNGA（Toyota New Global Architecture）を採用。

これによりボディの剛性を高めつつ軽量化も実現しており、走行安定性や燃費性能の向上につながっています。

日常の移動からロングドライブまで、幅広いシーンで快適に走れる点もヤリスの魅力です。

2026年2月20日に行われた一部改良では、人気の装備が標準化されるなど、実用性の向上が図られました。

Zグレードにはコネクティッドナビに対応した10.5インチディスプレイオーディオが採用され、Gグレードには8インチディスプレイオーディオPlusが設定されています。

さらにスマートエントリー＆スタートシステムも追加され、日常の使い勝手がより便利になりました。

ハイブリッドモデルには電動パーキングブレーキとブレーキホールド機能が新たに標準装備されています。

これにより信号待ちなどの場面でもブレーキ操作の負担が軽減されます。またZ・Gグレードには前席アームレストも追加され、長時間のドライブでも快適に過ごせるよう配慮されています。

外装面ではボディカラーのラインナップにも変化がありました。Zグレードには新色「マスタード」が追加されています。

このカラーは「プリウス」にも設定されている鮮やかな色合いが特徴で、街中でも目を引く存在感を放ちます。

さらにドアミラーとシャークフィンアンテナは全車共通でブラック加飾となり、より引き締まった印象のスタイリングになりました。

また特別仕様車として設定されている「Z“URBANO（ウルバーノ）”」にも新たな展開があります。

これまでの仕様に加え、1.5リッターガソリン車に6速MT車（2WD）が新たに用意されました。

近年はAT車が主流ですが、MTならではの操る楽しさを求めるドライバーにとっては魅力的な選択肢といえるでしょう。

価格（消費税込み、以下同）については、一部改良モデルが169万7300円から288万4200円、特別仕様車Z“URBANO”は230万7800円から299万4200円です。幅広い価格帯が用意されているため、用途や予算に応じて選びやすい点も特徴です。

さらにヤリスにはさまざまなカスタマイズパーツが用意されています。その中でも注目されているのが、モデリスタによる専用アクセサリーです。

エクステリアではMODELLISTAエアロパーツセット（塗装済：13万8600円）が設定されており、フロントスポイラー、サイドスカート、リアスパッツ、リアバンパーガーニッシュの4点で構成されています。

これらを装着することで、フロントからリアまで統一感のあるスポーティなデザインを楽しむことができます。

さらにヘッドランプガーニッシュやミラーガーニッシュ（各1万6500円）といったメッキ調パーツも用意されており、さりげなく高級感をプラスすることが可能です。

細かな部分までこだわりたいユーザーには魅力的な装備といえるでしょう。またブラックとポリッシュ仕上げを組み合わせたアルミホイールセットも設定されており、足元の印象を引き締めることができます。

インテリアでは茶木目調のインテリアパネルセット（3万7400円）が特徴的です。インストルメントパネルや左右のパワーウインドウスイッチパネルが含まれており、装着することで室内がレトロで落ち着いた雰囲気になります。コンパクトカーでありながら、上質な空間を演出できる点は魅力といえるでしょう。

またLEDルームランプセット（2万2000円）も用意されています。標準装備の電球色ランプに代わり、レンズ全面が白く発光するタイプのランプを採用しており、車内やラゲッジスペースをより明るく照らします。夜間の荷物の出し入れや車内での作業もしやすくなり、実用面でも役立つ装備です。

これらのカスタマイズパーツについて、ネット上では「モデリスタのエアロを付けると高級車感出るね」「茶木目パネルで一気に内装が豪華になる」「すこしレトロ感あって渋い」「普通にカッコイイやん」「このヤリスの見た目なら好き」といったコメントもあり、装備やデザインへの関心の高さがうかがえました。