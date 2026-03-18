「ファルコンＳ・Ｇ３」（２１日、中京）

フクチャンショウは強敵を相手に回しても堅実な成績を残しており、ここでも引けを取らない。３着の前走も馬群の中で簡単に動けない態勢となってしまい、仕掛けが遅れたのが敗因の一つ。力負けではない。

美浦坂路での２週前追いはフォースミラクル（４歳１勝クラス）に０秒８遅れ（４Ｆ５４秒２−１３秒９）。１週前は美浦Ｗで同じパートナーを相手に０秒２遅れ（５Ｆ６６秒４−１１秒７）。２週連続の遅れも、１週前に騎乗した横山武は「緩い馬場はそう得意ではないと先生から聞いていましたから。乗り難しい面もなかったですし、きょうしっかりやったことで、また良くなってくれると思いますよ」とジャッジ。加藤征師も「先週（２週前）の坂路は重くて動きは良くなかったけど、その分、息ができたと思います」と不安はない。

デビュー当時４３０キロだった馬体重は前走で４５６キロに増量。「この中間でも１０キロ近く増えているけど、帰ってくるたびにパワーアップしている」。３歳春に遂げた急成長。充実期を迎え、本領発揮となるか。