Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、Instagramを更新。美しい金髪ポニーテール姿を公開した。

【写真・動画】「ビジュ良すぎ」F1中国GPに参加したStray Kidsフィリックス【写真・動画】韓国への帰国姿

■Stray KidsフィリックスがF1中国GPに参加

フィリックスは3月15日に中国・上海で行われた『2026 Formula 1 Chinese Grand Prix』に参加。この会場での思い出を、19枚もの写真と動画でアップした。

フィリックスはブラックのレザーパンツにY-3（ワイスリー）のレーシングジャケットを合わせたスタイル。ブロンドヘアは高い位置でポニーテールに結び、4枚目の後ろ姿ショットでは、刈り上げが少し伸びた部分も見ることができる。さらにリムレスメガネを掛けて凛々しい表情を浮かべ、3次元離れした美しさを漂わせた。

そしてサングラスをかけた、さらにクールなスタイルも（10、15枚目）。臨場感あふれるピットやパドックの動画も投稿しており、新鮮な体験に胸を高鳴らせてきたことがよく伝わってくる。またミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルを獲得した中国のスノーボード選手、スー・イーミンとの2ショットも公開している（13枚目）。

SNSでは「マジで2次元キャラみたい」「爆イケすぎ」「ナムジャ感強い」「ピリのメガネよい…」「本当にメガネ似合う」「さすがにビジュ良すぎ」「アップスタイルとメガネの相性～！」と反響を集めている。

■スキズフィリックス、Gジャン＆ラインパンツ姿で和やかに帰国

フィリックスは3月16日に韓国へ帰国。Gジャンにラインパンツを履き、キャップの上にヘッドホンを重ねたスタイルで、和やかな笑顔を報道陣に向けた。