GoogleのPixelスマートフォンには、3月のPixel Drop（Android最新アップデート）により、「Pixel Desktop（デスクトップモード）」が追加されました。スマホをUSB-C経由で外付けディスプレイに接続し、Windows PCのようにマルチウィンドウ環境を利用できる新機能です。

一方、SamsungのGalaxyスマホでは、2017年からPixel Desktopと同様の機能「Samsung Dex」が利用できました。そこで、海外のテック系メディアがPixel DesktopとSamsung DeXを比較して、どちらが優れているかを検証しました。

PixelとDeXの根本的な違い

前提として、Pixel DesktopとSamsung DeXの根本的な違いは、Android OSに対するアプローチにあります。 PixelはネイティブのAndroidウィンドウマネージャーをそのまま使い、外付けディスプレイに第2のウィンドウ環境（ここでのみアプリがサイズ変更可能）を表示するだけです。

一方、DeXはOne UIでAndroidの上に独自のデスクトップシェルを重ね、ウィンドウ管理やユーザーインターフェースの挙動を独自に置き換えます。つまり、Android標準機能ではなく、「Samsungが独自に構築したウィンドウ環境」が使えるわけです。これにより体験に微妙な違いが生じますが、どちらもネイティブのAndroidアプリを動かしています。

さて、両者を比較すると、さまざまな違いが見えてきました。

ウィンドウ表示

Pixelは最大4ウィンドウを表示でき、サイズ変更・重ね合わせが可能ですが、シンプルです。Samsung Dexはデスクトップ風レイアウトであり、アイコン配置やウィジェット、システムトレイ風通知も可能で、カスタマイズ性が豊富となっています。

スマホ画面の挙動

Pixelは通知パネルがスマホ風で画面全体を覆いやすいものの、Chromeのデスクトップモード表示（スマホ上でPC向けサイトを表示）が自然です。ただし、壁紙変更や画面タイムアウト設定が限定的で、PCらしい洗練性に欠けます。

DeXはシステムトレイ風の通知、PC専用壁紙、画面タイムアウト設定、タッチパッドジェスチャー対応など、細やかなカスタマイズが可能で、長年の改良が重ねられており直感的です。

接続・互換性

両者ともUSB-C経由のDisplayPort、Bluetoothキーボード／マウス、USBストレージをサポートし、互換性は同等です。DeXはHDMIドックや無線接続など選択肢が多く、柔軟性が高い点が優位といえます。

全体の評価

DeXは2017年からの蓄積で成熟したデスクトップ体験を提供しますが、PixelはGoogleの純正Androidとして将来性が高く、今後のアップデートで追いつく可能性があります。

結論としては「Samsungスマホユーザーはすでに便利にデスクトップモード（Dex）を使える一方、Pixelユーザーは今後の進化を楽しめる」といえそうです。

Source: Android Authority

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