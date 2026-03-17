不倫相手とコンタクト

ここ数年、SNSなどで「サレ妻」（不倫された妻）という言葉が急速に浸透している。彼女らが自身の経験をつづる「サレ妻アカウント」も多く存在するが、その中でもひときわ異彩を放つのが、egoさんという女性だ。なんと彼女の元夫はXの「裏アカ」（匿名性の高いサブアカウント）を使って無数の女性と連絡を取り、約70名の女性と不倫。さらに、その「行為」を撮影した動画を裏アカに投稿し、全世界に発信していたというのだ。あまりにも凄絶なその体験を自ら漫画の原作として書き下ろした『夫が裏アカで70人と不倫してました〜サレ妻1年生奮闘記〜』が刊行されたegoさんに、不倫発覚から離婚調停までの戦いについて改めて聞いた。

ホテル（イメージ）

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【写真を見る】「18歳ギャル合法JKと…」「お尻を鷲掴み」 元夫がXに投稿していた「わいせつ動画」

〈第1回、第2回では、元夫が女性と出会うために使用していたXの「裏アカ」と、そこに投稿された大量の「わいせつ動画」を発見するまでの経緯、そして女子高生まで含まれていたという、70人超の不倫相手のプロフィールについて語っていただいた。〉

元夫のSNSの投稿、DMを分析することで、彼がどのような女性と会い、どのような動画を撮影、投稿していたのかが明らかになりました。

私は元夫の所業の実態を探るべく、DMを通して不倫相手の方とコンタクトを取ることにしました。そして、その中の何名かの方には実際にお会いしお話を伺うこともできました。

『夫が裏アカで70人と不倫してました〜サレ妻1年生奮闘記〜』より

有無を言わさない形で撮影されてしまった女性も

元夫と会っていた女性には、経験豊富でSNSでの出会いに慣れているパターンの女性と、男性経験がなく「処女を捨てたい」という理由で元夫とコンタクトを取ったパターンの女性がいました。

実際に彼女たちに会ってみて分かったのは、後者のパターンの女性は、ほとんどが良い思いをしていないということでした。

動画の撮影にしても、ホテルでシャワーを浴びて出てきたらすでに機材が設置されていて、半ば有無を言わさない形で撮影されてしまったという女性も複数いました。

多くの女性が元夫と会った後に連絡を絶ち、「なぜこんな馬鹿なことをしてしまったのか」と後悔しているようでした。また、連絡を絶った後も「写真や動画がいつかばらまかれてしまったらどうしよう」と不安な思いを抱えて過ごしている人も多く、私と話している間に泣き出してしまう人もいました。

『夫が裏アカで70人と不倫してました〜サレ妻1年生奮闘記〜』より

また、彼女たちの多くは判断力が弱かったり、家庭の問題を抱えていたり、精神的な問題を抱えたりしているように見えました。成熟した大人に関しては自己責任だと思いますが、居場所がなかったり精神的に追い詰められたりしている10代後半〜20代前半の女性の心の隙に付け込み、食い物にした元夫に対して、言いようのない怒りを覚えました。

1100万円の慰謝料を受け取るまで

私から見た元夫は、優しくて真面目な性格で、安心感を与えてくれる存在でした。お互いにとって初めての交際相手で、付き合って6年で結婚。その4年後に、今回の裏アカ不倫の件が明らかになりました。それまで問題行動の片鱗は全くなく、それだけに受けたショックも大きかったですし、先ほども言ったように、怒りの感情も大きかったです。

『夫が裏アカで70人と不倫してました〜サレ妻1年生奮闘記〜』より

不倫発覚後、離婚調停が始まり、数年にわたる戦いのあと、離婚が成立しました。慰謝料に関しては、当初は先方から300万円との提案がありましたが、元夫が大企業に勤めており、資産もあったことも影響し、最終的には1100万円を受け取ることができました。この苦しかった戦いについては、『夫が裏アカで70人と不倫してました〜サレ妻1年生奮闘記〜』に詳しくまとめていますので、同じく不倫をされてしまった方などの参考にしていただければと思います。

『夫が裏アカで70人と不倫してました〜サレ妻1年生奮闘記〜』

被害に遭う子を一人でも減らすために

私が不倫発覚からその後の調査、離婚調停までをnoteで発信し、漫画にまとめた理由は二つあります。

一つは、不倫されてしまい将来が見えなくなってしまったとき、同じような経験をした方のブログやSNSを拝見して助けられたからです。似た境遇にある人に対して自分にも何かできることがあるのではと思って、ノウハウを発信したつもりです。

二つ目の理由は、離婚調停の交渉で行き詰まり、なかなか慰謝料の金額を上げることが難しかった状況を打破するためです。世の中にすべてをばらすぞ、と「セルフ週刊誌」のような気持ちも大きかったですね。

不倫騒動は私のキャリアプランにも大きく影響しました。先ほど、元夫がまだ未熟な女性を食い物にしたことに怒りを覚えたと言いましたが、同時に「性教育の敗北だな」とも感じたんです。現在は教育関連の企業に転職しまして、こういった被害に遭う若い子を一人でも減らすために働くことができればと思っています。

〈第1回、第2回では、元夫が女性と出会うために使用していたXの「裏アカ」と、そこに投稿された大量の「わいせつ動画」を発見するまでの経緯、そして女子高生まで含まれていたという、70人超の不倫相手のプロフィールについて語っていただいている。〉

デイリー新潮編集部