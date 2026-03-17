¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡Û¥Þ¥µ¥¸¥§¥Ç¥£æÆÏ¡¤¬¥»¥ê¥¨A¤ÇÆÀ¤ë»É·ã¡¡ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤Ø¡Ö¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×
¡ÚÉÔ°Õ¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤À·ÀÌóÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¡Û
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤Î¥ß¥é¥Î¤Ï¡¢2020¡Ý21¡Á2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤ËÀÐÀîÍ´´õ¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏÎý½¬À¸¤È¤·¤ÆËãÌî·øÅÍ¡Ê¸½¡¦Áá°ðÅÄÂç³Ø£³Ç¯¡Ë¤¬»²²Ã¤·¡¢2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÂçÄÍÃ£Àë¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÌÌ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ËÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£Àì½¤Âç³Ø£±Ç¯¤Î¥Þ¥µ¥¸¥§¥Ç¥£æÆÏ¡¡Ê¤«¤ì¤ó¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
·ÀÌóÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥ß¥é¥Î¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡¢Àì½¤Âç£±Ç¯¤Î¥Þ¥µ¥¸¥§¥Ç¥£æÆÏ¡
¡¡Éã¤Ï¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥¢¡¼¥Þ¥Ä¡¦¥Þ¥µ¥¸¥§¥Ç¥£»á¡£Â©»Ò¤Î¥Þ¥µ¥¸¥§¥Ç¥£æÆÏ¡¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÂç·¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¡Ê¸½ºß¤Î¿ÈÄ¹¤Ï205cm¡Ë¡¢ºòÇ¯¤Î¡Ö2025ÃË»ÒU19À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ç¤ÏÃË»ÒU19ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï»ëÌî¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï·ÀÌóÁª¼ê¡¢¤Ä¤Þ¤êÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¡¢Îý½¬À¸¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¥é¥Î¤Ë¥±¥¬¿Í¤¬Áê¼¡¤®¡¢¥Á¡¼¥àÆâÎý½¬¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µÞ¤¤ç·ÀÌóÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ç¤â²ÃÆþ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ÏÃ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é1½µ´Ö¸å¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¹Ô¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òºî¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¤Û¤É¡£¤½¤¦¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¼ÂÀï·Á¼°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤°¤Ë£Â¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ØÂç¾æÉ×¤«¤Ê......¡Ù¤ÈÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡££Á¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÂçÄÍÁª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½¸Ãæ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤ä¤¹¤ä¤¹¤ÈÊ¹¤¤Ë¤¤¤±¤ë¾õ¶·¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤³°Áª¼ê¤¿¤Á¤Î´¶¾ðÉ½¸½¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥²¡¼¥à·Á¼°¤ÎÎý½¬¤Ç¡¢ËÍ¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¶õ¤±¤¿¥³¡¼¥¹¤òÈ´¤±¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢¸å±Ò¤Ë¤¤¤¿¥ê¥Ù¥í¤¬ÀµÌÌ¤ÇÊá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤«¤éÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¥ß¥¹¤ò¤·¤¿»þ¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥ó¥¬¡¼¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢³¤³°Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Øº£¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê......¡Ù¤È¥É¥®¥Þ¥®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚÂçÄÍ¤Î»Ù¤¨¤â¤¢¤Ã¤Æ´Ä¶¤ËÅ¬±þ¡Û
¡¡²ñÏÃ¤â¡¢±Ñ¸ì¤Ï¡ÖÆü¾ïÀ¸³èÄøÅÙ¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¤À¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç½é¤á¤Æ¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¤É¤ó¤ÊÀ³Ê¤Ê¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤Î¤â¶ìÏ«¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤â¼¡Âè¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¼þ¤ê¤Î´¶¾ðÉ½¸½¤òÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÊÁ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î·è¤Þ¤ê¤´¤È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤Ä¤«¤á¤¿¡£º£¤Ï¤â¤¦¡¢¤³¤Î´Ä¶¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤âÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤¿£²·îÃæ½Ü¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö£¶¡×¤ò¤Ä¤±¤¿¥Þ¥µ¥¸¥§¥Ç¥£¤Ï¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÂçÄÍ¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿Í¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÂ¸ºß¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ß¥é¥Î¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡ØÂçÄÍÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â¼ê½õ¤±¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢Æ±¤¸ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ËÍ¤â¾¯¤·¤Ç¤â¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÄÍÁª¼ê¤«¤é¤â¡ØæÆÏ¡¤¬¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¤«¤éÍê¤â¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ëÂçÄÍ¡Êº¸¡Ë¤âÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë
¡¡¥Þ¥µ¥¸¥§¥Ç¥£¤¬¹çÎ®¤·¤¿»þ´ü¡¢ÂçÄÍ¤ÏÊ¢¶Ú¤òÄË¤áÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇÂçÄÍ¤Ï¥Þ¥µ¥¸¥§¥Ç¥£¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¡¼¥ÈÆâ³°¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä¼ã¼ê¤Î»Å»ö¤Ê¤É¤ò¤Þ¤º¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æµ÷Î¥¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÄÍ¤Ï¤½¤Î°Õ¿Þ¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤êÈà¼«¿È¤Î¸ý¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Ï¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÆâÍÆ¤äÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬ÏÃ¤¹³ä¹ç¤ò¤É¤ó¤É¤ó¸º¤é¤·¤Æ¡¢æÆÏ¡¤Î¤Ê¤«¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂçÄÍ¼«¿È¤âÃ±¿È¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÅÏ¤ê¡¢ÄÌÌõ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ê¤É¤ò²ð¤µ¤º¤Ë¸À¸ì¤Î½¬ÆÀ¤Ë¶Ð¤·¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤âÂçÄÍ¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤«¤éÆüËÜ¸ì¤ËÄ¾¤·¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤É¤³¤«¸Ø¤é¤·¤²¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡Û
¡¡¤½¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥µ¥¸¥§¥Ç¥£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÄÍ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂçÄÍÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤òÅð¤á¤ë¤«¤Ê¡¢¤È¥ß¥é¥Î¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤È¥Ç¥£¥°¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥ì¥·¡¼¥Ö¡Ë¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¡£¡Ø¤½¤³¤Ë°ÌÃÖ¼è¤ë¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¦¾ìÌÌ¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¤¬À¤³¦¤ÈÀï¤¦¾å¤Ç¡¢¥Ç¥£¥°¤ä¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¼éÈ÷ÌÌ¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¥·¥Ë¥¢¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤ËÂçÄÍÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤«¤éÅð¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â½ù¡¹¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅªÂçÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÂåÉ½¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Þ¥µ¥¸¥§¥Ç¥£ËÜ¿Í¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ø¥Þ¥µ¥¸¥§¥Ç¥£¤Ï¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤À¡Ù¡Ø¥ì¥Õ¥È¡Ê¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¸·¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤òÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤«¤é¡£Á´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç¤Ï4Ç¯À¸Æ±»Î¤¬¥¨¡¼¥¹ÂÐ³Ñ¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ë²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤º¤Ã¤È¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¡¢½é¤á¤Æ³¤³°¤Î¥ê¡¼¥°¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¥Þ¥µ¥¸¥§¥Ç¥£¤¬´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤é¡¢À¤³¦¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï"É¸½àÁõÈ÷"¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤â¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤â¹â¤¤¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ø¤ä¤Ï¤êÀ¤³¦¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¤Ç¤ÏÅö½é¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤«¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¯¥ì¥ê¥ó¥°Áª¼ê¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Î¥È¥¹¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤ÏÂçÄÍÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥ì¥Á¥ÍÁª¼ê¤ä¥È¥ó¥Þ¡¼¥¾¡¦¥¤¥¡¼¥ÎÁª¼ê¡Ê¤È¤â¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤«¤éÅð¤ß¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡ÊÆóÃÊ¥È¥¹¡Ë¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¼ÂÁ©¤·¤¿¤¤¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤òÂ÷¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤é¤ì¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤ò¶»¤Ë¡¢º£½Õ¤«¤éÂç³ØÀ¸³è£²Ç¯ÌÜ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¾Íè¤ÎÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¥Þ¥µ¥¸¥§¥Ç¥£æÆÏ¡¡Ê¤Þ¤µ¤¸¤§¤Ç¤£¡¦¤«¤ì¤ó¡Ë
2007Ç¯£±·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡£Àì½¤Âç³Ø1Ç¯À¸¡£¿ÈÄ¹205Ñ¡£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡£¸µÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤Î¥¢¡¼¥Þ¥Ä¡¦¥Þ¥µ¥¸¥§¥Ç¥£¤òÉã¤Ë»ý¤Á¡¢¡Ö2025ÃË»ÒU19À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ç¤ÏÃË»ÒU19ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡£Ê¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»¤«¤é¿Ê³Ø¤·¤¿Àì½¤Âç³Ø¤Ç¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ºòÇ¯Ëö¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç¤Ï¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¡Ê£´Ç¯À¸¡¦Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥ì¡¼¡¦¥ß¥é¥Î¤Ë·ÀÌóÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£