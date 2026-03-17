横浜市青葉区の「川崎町田線（恩田地区）」3月26日ついに開通！ 踏切渋滞解消へ

横浜市道路局と青葉区青葉土木事務所は、都市計画道路「川崎町田線（恩田地区）」の約1150mの区間を2026年3月26日に開通します。

この道路は長津田エリアと町田・川崎方面を結ぶ新たな幹線道路で、踏切の立体交差化や横浜市初となる自転車道の整備により、渋滞解消と歩行者・自転車の安全性向上が期待されています。

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横浜市青葉区恩田町において整備が進められてきた、都市計画道路「川崎町田線（恩田地区）」の約1150mの区間が、2026年3月26日11時に開通します。

長津田駅北側エリアから町田市方面へアクセスする主要ルートとして、地域の交通環境を改善する重要な道路の完成となります。開通前日には一般向けのお披露目会も開催される予定です。

今回開通するのは、都市計画道路「川崎町田線」のうち、青葉区田奈町52番地先（田奈小学校付近）から恩田町1112番地先（あかね台入口交差点）までの約1150mの区間です。

川崎町田線は、横浜市の新横浜都心部から町田市や川崎市へと連絡する放射型の幹線道路として位置づけられています。

今回の「恩田地区」は、すでに事業が完了している町田市境側の「しらとり台さつきが丘地区」と、現在事業中の「田奈地区」の間を繋ぐバイパス区間に相当し、国道246号へ接続する重要なルートの一部を担います。

道路の幅員は22mで、車道は往復2車線（片側1車線）です。さらに、両側に幅3.5mのゆとりある歩道と、幅2.5mの自転車道が整備された高規格な道路となっています。

この道路整備の大きな目的の一つが、踏切による渋滞の解消です。

既存の現道は幅員が狭く、東急こどもの国線の「長津田2号踏切」では、列車の通過による交通遮断を起因とした渋滞が常態化していました。

また、その渋滞を避けるために、並行する市道（恩田390号線）を迂回路として利用する車両が多く見られました。

しかし、この市道は地元のあかね台中学校や田奈小学校の通学路に指定されているにもかかわらず、歩道が狭く、歩行者の安全確保が急務とされていました。

今回開通するバイパス区間は、こどもの国線と立体交差（アンダーパス）する構造となっており、踏切待ちによる渋滞が根本的に解消されます。

これにより、通過交通が新道へと転換され、現道や通学路の交通量が減少し、地域の安全性が大幅に向上することが期待されています。

恩田地区の整備におけるもう一つの特徴が、歩道と車道の間に独立した「自転車道」が設けられている点です。横浜市によると、これは市内初となる自転車道の整備事例となります。

自転車の通行空間を明確に分離することで、歩行者と自転車の交錯を防ぎ、双方の安全性を高める構造が採用されています。

なお、開通日時は天候等により変更となる場合があるとしています。

事業着手から長年の歳月を経て完成した恩田地区の開通により、周辺エリアの交通環境は大きく変化することになります。