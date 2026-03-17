価格を抑えつつも装備は充実

トヨタの人気コンパクトミニバン「シエンタ」は、2003年の初代登場から、その手頃なサイズ感と使い勝手の良さで支持を集めてきました。

新車価格が比較的安いことも、人気の理由のひとつです。現行型においても、7人乗りで最も安価なグレード「X」は211万円台から購入可能で、これは3列シートを備えるミニバンとして国内最安値となっています。

【画像】超カッコイイ！ これが「211万円で買える3列シートミニバン」です！ 画像で見る（42枚）

シエンタは、5ナンバー（小型車）規格に収まるボディサイズや親しみやすいデザイン、そして手頃な価格設定が魅力で、新車販売台数ランキングでは常に上位に名を連ねるモデルです。

2022年8月に登場した現行型は3代目にあたり、歴代モデルが持つポップで愛らしいスタイリングやコンパクトなサイズ感、実用的なシートアレンジといった長所を受け継ぎつつ、プラットフォームを一新しました。

同時にパワートレインも刷新され、クルマとしての基本性能や燃費性能が大きく向上しています。パワートレインは、1.5リッター3気筒ガソリンエンジンと、それにモーターを組み合わせたハイブリッドの2種類が用意されています。

直近では2025年8月に一部改良が実施され、電動パーキングブレーキとブレーキホールドが全グレードに標準で装備されました。

さらに、ブレーキホールド機能をオンにした状態を維持する機能がトヨタ車として初めて採用され、渋滞時など頻繁な発進と停止が繰り返される状況でドライバーの負担を軽くします。

また、先進運転支援システム「トヨタセーフティセンス」に含まれる運転先読みアシスト「プロアクティブドライビングアシスト」の機能が向上したほか、ドライバー異常時対応システムも搭載されるなど、安全性能がより一層高められています。

ラインナップは、エントリーグレードの「X」、中間グレードの「G」、そして最上位グレードの「Z」という3タイプで構成され、それぞれに2列シート・5人乗りと3列シート・7人乗りが設定されています。

改良後の車両本体価格（消費税込、以下同）は207万7900円から332万2000円です。この中で、3列シート仕様において最もリーズナブルなのがXグレードの2WDガソリンモデルで、その価格は211万7500円となります。

では、この最安値グレードであるXグレードはどのような内容なのでしょうか。安全装備に関しては、トヨタセーフティセンスが全車に標準装備されており、一部改良によってXグレードにもレーダークルーズコントロールやブレーキホールドが追加されました。

サイド・カーテンエアバッグやチャイルドシート固定アンカー、ヒルスタートアシストなども標準で備わっており、安全性は十分に確保されています。

一方で、内外装には上位グレードとの違いが設けられています。エクステリアでは、ボディカラーの選択肢が限られます。通常モデルでは9色が用意されていますが、Xグレードではブラック、ホワイトパール、ベージュ、アーバンカーキの4色のみとなり、スタイリッシュな2トーンカラーは選べません。

インテリアに目を向けると、ドアのファブリック巻きやステアリングホイールの本革巻きといった加飾が省かれています。また、インテリアカラーも明るい印象の「フロマージュ」が設定されないなど、質素な印象は否めません。

機能装備の面では、パワースライドドアが助手席側のみとなり、運転席側は手動での操作となります。ディスプレイオーディオも非装着となるなど、装備はかなりシンプルな構成です。

しかし、スライドドア自体は両側に装備されており、乗り降りの頻度が高い助手席側だけが電動であれば十分と考えるユーザーも少なくありません。オーディオに関しても、乗り換えの際に以前のクルマから移設したり、中古品を探して装着したりすることで費用を節約できます。

このように、Xグレードは表面的な部分での違いが主であり、クルマの基本的な性能に大きな違いはありません。購入費用を抑えつつ3列シートのミニバンを手に入れたいと考える方や、移動手段として最低限の機能があれば良いと割り切れる方にとって、このXグレードは実用性と価格のバランスが取れた、非常に合理的な選択肢となるでしょう。